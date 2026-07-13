曾志伟新公司首作《狩谎》响头炮  成毅中环拍外景2百粉丝杀到  内地顶流小生伙拍卫诗雅捉贼

曾志伟卸任TVB总经理职务一段日子后，最近已经展开全新事业篇章，他自组公司营运，头炮作品为悬疑剧《狩谎》，邀得内地顶流小生成毅与影后袁咏仪（靓靓）领衔主演。剧集连日在港取景，所到之处例必引来海量粉丝追星。今日（13日）剧组移师中环摆花街拍摄，超过200名粉丝塞爆现场，尖叫声震天，场面墟冚。

曾志伟自组公司打响头炮

《狩谎》卡士阵容强劲，曾志伟为打响头炮碌爆人情卡，除男女主角外，还邀得梁家辉、莫文蔚、李若彤、梁汉文及徐峥等重量级人马参与演出。剧组继早前先后到香港医学博物馆及土瓜湾取景后，今日（13日）下午3时半，《狩谎》大队杀入中环摆花街取景，成毅现身的消息一传开，逾200名粉丝闻风而至，将整条街塞得水泄不通，工作人员需拉起绳索维持秩序。由于粉丝众多，场面过于墟冚，更惊动警方到场，几名警员前来向剧组人员了解情况。

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成毅粉丝众多夹档卫诗雅

成毅今日的拍档原来是卫诗雅及张颕康，三人休息过后从一栋大厦步出，见成毅穿上一身全白look，戴上墨镜，相当有型，他甫现身，瞬间引来全场起哄，尖叫声此起彼落，场面汹涌，人人都高举手机捕捉偶像风采。三人随即走进一间眼镜舖拍摄，成毅其后再换上格仔恤衫外套的造型，期间一度带住耳机。拍摄期间，成毅间中从舖头望出街外，向守候多时的粉丝微笑挥手，举动相当窝心，令粉丝们尖叫升温。

成毅疑演警察香港追贼

傍晚时分，在卫诗雅收工后，成毅继续完成余下戏份，一幕他跑出店舖跑过对面马路，似是想追贼，剧组人员努力维持路面秩序，同时有数名警员在场。成毅跑了两次就完成镜头，然后登上七人车离开。

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