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沈震轩狠批车Cam公审风气：摆上网报仇好差 自爆当日做司机靠吸引力法则 保持心情好自然解决到

影视圈
更新时间：19:45 2026-07-13 HKT
发布时间：19:45 2026-07-13 HKT

近日网上疯传一段疑似吕方与司机发生的爆粗「车Cam」片，引发网民热识。曾做过网约车司机的沈震轩也在网上传发相关新闻表示对司机「公审」乘客行为感不妥。沈震轩今日为电影《复仇的人》开工，被问到此事时，他坦言大家也是在「食花生」，但无论是谁对谁错，觉得也不应将片段放上网公审，这样似报仇，认为这种行为好影响小朋友：「原来而家我拗你唔赢，我点出翻啖气？摆上网等人哋闹你啰，我觉得呢样嘢好差，姑勿论边个啱边个错，其实当时两个人闹完咪算啰。」

沈震轩自认做司机态度温柔

他亦认为做什么都好，态度好紧要，觉得大家其实可以宽容一点，问到做司机时是否好温柔？他笑指自己做什么都好温柔，至于是否有遇过「西客」？他指相信吸引力法则：「你咩态度就会吸引到啲咩人对住你。（即系冇遇到？）所有西人西客日日都会遇到，尽量keep住自己心情好，当你遇到好西嘅嘢，自然会解决到！」

沈震轩新戏演律师再遇刘青云

而他透露今次在戏中会饰演律师，与刘青云有对手戏，而自己约初入行也有跟刘青云拍过《扑克王》，但当时自己只是算在电影中出现过，所以对方应该不记得。
 

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