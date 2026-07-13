张致恒、雯雯合体逛街被捕获 一个细节曝露真实夫妻关系 曾闹老公利用自闭儿装好爸爸

41岁的张致恒与老婆区燕雯（雯雯）婚后育有4名儿子，但婚姻生活却屡屡亮起红灯。雯雯多次在社交平台公开数落丈夫，大呻经济拮据，而张致恒则力图洗刷「废男」形象，转行做地盘、北上登台，努力塑造「好爸爸」人设。然而日前有网民捕获他们带同其中一名儿子在逛街，一家人其乐融融，网民纷纷质疑二人早前的争执只是「耍花枪」及刷存在感。

张致恒与老婆逛街主动拖仔

从网民拍下的照片可见，当时张致恒一身休闲打扮，头戴黑色Cap帽，身穿黑色T恤，孭著一个大背囊，身旁是白色T恤和浅色短裙的老婆雯雯，二人带著其中一个儿子在商场内闲逛。虽然两人之间隔著一个身位，但步伐一致，期间有讲有笑，气氛看似相当融洽。走到人多的地方时，张致恒更主动拖实儿子的手，尽显父爱，画面温馨。这与他们在社交平台上那种「水火不容」的形象大相径庭，让不少网民感到意外，戏称他们是「离婚界KOL」，时而和好，时而决裂，不时有出位言行吸引网民关注。

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雯雯早前闹老公张致恒

就在这次温馨出行前不久，雯雯才刚在网上对张致恒掀起一场猛烈抨击。事缘张致恒早前接受内地平台访问，大谈自己为养家糊口，每日清晨便出门从事劳动工作，生活艰辛但充实。他更剖白与5岁、患有自闭症及过度活跃症的二仔相处的点滴，诉说带儿子外出时遭受旁人白眼的辛酸，并感谢太太雯雯的无私付出，言谈间尽是「好爸爸」的辛酸。这番言论却彻底点燃了雯雯的怒火，她随即在社交平台以黑底白字发文，毫不留情地怒轰：「不要在世人面前再装，没意义的。」

张致恒「好爸爸」人设受到影响

雯雯在帖文中似乎对老公张致恒已彻底失望，直言两人已是「唔同世界、唔同前路、唔同观点嘅人」，既然如此「就系要走向不同方向」。她更向张致恒划清界线，写道：「你嘅选择我祝福你，但我唔会同小朋友陪你癫！」字里行间充满决绝。网民表示雯雯的大爆发，让张致恒辛苦建立浪子回头的人设，再次面临崩塌危机。

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