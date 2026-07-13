「御用恶女」梁珊7.24宝福纪念馆设灵翌日出殡 子女发讣闻公布丧礼安排并称永远怀念

曾经在电影《精装追女仔》中饰演张敏妈妈「刁太」的资深演员梁珊在7月1日因病离世，享年81岁。梁珊的子女近日公布亡母的讣闻，丧礼与设灵相关安排。梁珊的丧礼将于7月24日（星期五）大围宝福纪念馆三楼的3B福寿堂设灵，亲友可于当日下午5时起亲临致祭，翌日早上10时进行辞灵出殡，仪式过后灵柩奉移至和合石火葬场火化。

梁珊儿子在妈妈离世后公布死讯

梁珊儿子在妈妈离世后公布死讯并表示：「我们最敬爱的珊姐已于昨日（7月1日）与世长辞。非常感谢昨晚各方亲友的慰问和关怀。有关珊姐后事的具体安排，我们稍后会再逐一通知大家。」资深传媒人杨绍鸿亦于Facebook写道：「突然收到你儿子Alex通知你㖊日突然离开嘅消息，实在不敢相信，前一排仲一齐食饭，我哋仲约好，点知……亲爱的珊姐，一路好走⋯⋯永远怀念同你合作嘅日子。」

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梁珊曾表示自己从未退出幕前

梁珊在6、70年代出道，早年拍过国语电影，后来加入电视圈，先后效力过TVB及亚视。梁珊的电影代表作就一定要数到《精装追女仔》中，饰演张敏妈妈「刁太」，以及在《富贵逼人》饰演电视台高层「吕魔头」，她将恶女功力发挥得淋漓尽致。但梁珊在90年代拍完亚视剧集《呆佬贺寿》后便减产，之后只以客串性质参演影视作品，1999年她到加拿大生活，外界都以为她再没有演戏的意欲而息影。后来梁珊回流香港，她曾表示自己从未退出幕前：「我都觉得好奇怪，咁我心谂……哦……我都唔系呢个时代嘅人，或者我落后，追唔上呢个时代，唔知点解冇人揾。」

梁珊在行内有个花名「降落伞」

梁珊在行内有个花名「降落伞」，梁珊曾表示「降落伞」是与苗侨伟在1984年拍《楚留香之蝙蝠传奇》被他改：「我就唔敢认，佢哋话最大把遮系咩遮？我话我系Fruit Punch𠮶把，佢就话唔系，系佢哋噏之嘛，我又冇同意，不过我又冇反对，咁未算啰，同人拗咩啫？」但其实除了演员外，梁珊有一段时间更在电影学院担任讲师， 但她都试过因为「多嘴」而收口：「𠮶阵拍外景，细细声同导演讲话佢机位反咗，如果我唔讲嘅话，到时一定要返嚟补戏，点知传出去话我多嘴。」梁珊多年来都少谈感情事，但原来她早已有另一半：「呢啲系我嘅私人事，所以我尽量都唔讲，因为对于我嘅工作同你哋认识我都系冇影响，你哋都唔需要知，只系八卦新闻啫。」

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