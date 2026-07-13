三代同糖｜吴若希大赞赵浚承似韩星 自爆16年前荃湾食糖水缘份 相约子女未来留港齐齐玩

吴若希(Jinny)与赵浚承于《爱．回家之三代同糖》办公室里饰演欢喜冤家，二人受访时已显得甚有默契，Jinny更大赞：「黐线！佢真系好靓仔、开机之后更靓仔，又Charm，打灯落去直情似韩星一样！」赵浚承坦言二人在合作前不算熟悉，曾觉得Jinny气场强大，拍剧后才发觉其实非常好人与友善，令Jinny打趣表示：「系呀我平时会『食人』，喺屋企咬我小朋友手手脚脚！」赵浚承则透露其实在16年前已有一份缘份：「我哋读同一间中学，当时冇见过，但佢出道之后有传过讯息畀我，当时我个男团差唔多解散，仲约喺荃湾学校附近食糖水，送咗出道只碟畀我。」但十多年来彼此均未有联络，在多年后亦终于促成首次合作。

Jinny赞赵浚承有天份

剧集开拍后，Jinny赞首次拍剧的赵浚承甚有天份，掌握到喜剧节奏，亦令大家准时收工，就算剧组遇到技术延误，他仍然享受过程：「令大家气氛超好，重燃返我嘅斗志！」赵浚承此前曾透露专诚为拍剧搬到电视城附近居住，目前已适应新居环境，但妻儿则稍后才会迁到香港同住：「屋企人会迟少少，始终小朋友突然转校唔太好，但太太睇法已经开始软化，考虑喺一两年后搬嚟香港一齐住。」赵浚承与Jinny同为家长，子女分别8岁与9岁年纪相若，Jinny便热情地表示：「到时过嚟香港住，可以揾我个女一齐玩呀！」