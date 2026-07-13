林熙彤避谈与Gareth T汤令山绯闻 认对方风趣幽默但未谂发展 恭喜对方明年红馆开个唱

林熙彤（Hazel）因早前被拍到与汤令山(Gareth T)一起行街传绯闻，她今日为电影《复仇的人》开工，被问到是否与汤令山拍拖时？她却避谈，只谓跟对方认识了一段时间，也觉得对方风趣幽默，至于是否她的理想类型？Hazel坦言没有特定的理想类型，至于两人是否有发展的可能？她表示不知道，自己也没认真地思考，因现在花时间在剧本上。提到对方将在下年一月开红馆骚，她指有恭喜对方，但到时是否去看就不知道，因为还没有计划到半年以后的事。

林熙彤理想男友冇特定标准

戏中Hazel与VIVA成员张鈊贻（ValC）及李晞彤（Carina）饰演中学生，提到她们与角色没遗和感，ValC笑言尤其是染回黑发后，全部朋友也觉得她的样子变细好多，而她们指校服好靓，着上后似资优生。

刘青云同戏感兴奋盼留片场偷师

提到刘青云指想跟年青人交流，她们指有跟青云打招呼，但可惜跟对方没对手戏，不过能同戏已感开心，至于是否够胆与青云倾偈，她们就笑谓如有机会想工作后留在片场偷师，Hazel指因青云的角色很神秘，所以也想看他如何去演，至于是否会想请教青云演戏上的问题，Carina即尴尬笑指怕问的问题太蠢。ValC与Carina也在拍戏，不过她们指VIVA也会继续运行，宁愿瞓少啲觉也会唱歌和拍戏同时进行。

