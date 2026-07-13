复仇的人丨刘青云认证郭蔼明靓到发光 甜爆：可以唔使交电费 免搞坏档摊拒做古天乐红馆嘉宾 邓涛首会影帝获安心感

刘青云、邓涛、周家怡、张鈊贻、李晞彤、沈震轩、黎峻及林熙彤等今日到尖沙咀为改编自著名小说《网内人》的新戏《复仇的人》进行拍摄，而英皇集团主席杨受成博士也有来探班。着上干湿褛的刘青云身形上明显比以前清减，他笑谓只是新造型的感觉，实际上体重没有太大上落，戏中他是一名私家调查员，受聘于邓涛去调查有关网上和校园的欺凌事件。

邓涛大赞刘青云亲切

提到首次跟影帝刘青云合作便可以差遣对方，邓涛怕丑地笑指是互相差遣：「本身拍头几日有紧张，但对住佢反而不紧张，系有份安心感！」又指入行前在街上遇过刘青云，而今次合作就大赞对方非常亲切。对于首次拍戏就成功夺得金像奖「最佳新演员」，而现在又跟影帝合作，她指今次做学生的家姐这个角色有很大挑战，故也有紧张和压力。

刘青云对邓涛有信心

问到刘青云对这位最佳新演员有什么评价？他笑言跟邓涛只认识了对方两天，昨日才一起拍戏，所以还未有评价，但相信导演选得应没有问题，更笑言：「佢第一部戏就攞奖，我拍咗十几部先至提名咋！」

刘青云认为新演员很聪明

青云透露今次不再是演神探，是个很现实、什么都讲钱没有太多同情心的人，只是在调查时牵动到个人情绪，又指与邓涛也是性格硬净不会退让的人，而这亦不是一部较男性化电影，会面对很多演学生的新演员。虽然很多新演员，但刘青云表示自己做戏的时候也没有特别迁就大家，因为现在的新演员都很聪明、反应也很快，指与他们互相启发和交流才是最重要：「我唔会刻意向大家讲，因为有导演喺度，我又冇咩意见畀大家，费事影响大家，但如果平时倾吓偈我又冇乜所谓，觉得我经验有用嘅，我唔介意同大家分享，觉得大家系可以互相启发。」

刘青云指郭蔼明靓到发光全因阳光

早前刘青云同太太郭蔼明去贵州旅游被野生捕获，其后郭蔼明更被网民赞靓到发光，刘青云听后即笑指是相机镜头靓和阳光普照关系，问到是否不觉得太太靓到发光？他即笑说：「我唔方便讲，OK呀，（太太一向喺你心目中都发光？）可以唔使交电费！」至于老友古天乐即将举行首个红馆骚，问到是否会去做嘉宾？青云表示不会，因自己很少去演唱会，又不懂讲说话和唱歌，无谓去搞坏档摊。

周家怡与刘青云对手戏不多觉遗憾

另外，周家怡在戏中演老师，与刘青云的对手戏不多也觉遗憾，但笑言没戏份也会留在片场偷师。提到她将于本月23日47岁生日，她指当日会飞去马来西亚出席电影节，又指生日可以在工作中渡过，感觉好幸福。

