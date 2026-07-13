「最美经理人」林宝玉比坚尼极致诱惑 细码泳衣包不住导弹级上围 S形曲线展示逆天长腿

现年36岁有「最美经理人」之称的林宝玉，近日在社交平台上分享了一系列在豪华游艇上拍摄的性感照片，向粉丝大派福利。相中可见，当日林宝玉身处于一望无际的大海上，心情显得非常写意，她身穿一套设计简约而经典的黑色比坚尼，挂颈式的上衣设计巧妙地突显了她丰满的上围和精致的锁骨线条，而下身的泳裤则完美勾勒出她纤细的腰肢和紧实的臀部曲线。在阳光与海风的吹拂下，戴著太阳眼镜的林宝玉长发随风飘逸，只见她慵懒地躺在甲板上，全身散发出自信迷人的魅力，画面极其诱人吸睛。

林宝玉晒比坚尼零赘肉白到反光

林宝玉一向以保养得宜见称，今次分享的比坚尼泳照，将她全身的肌肤显得份外白皙透亮，与黑色的泳衣形成强烈对比，视觉效果极度震撼。林宝玉对于身材管理特别注重，不仅四肢纤幼修长，腹部更见平坦紧致，完全没有赘肉，体态匀称健美，完全看不出岁月痕迹，照片中的她，无论是盘膝而坐，还是伸展长腿，浑身都散发著青春活力，网民纷纷赞她不仅是一位专业的经理人，更有条件向艺人之路发展。

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林宝玉近日当上姚正菁经理人

回顾林宝玉入行之路，她曾参选亚洲小姐，近年成功转型为经理人，因一手捧红「亚视一姐」薛影仪而声名大噪。虽然两人后来因合作问题闹翻，不欢而散，但林宝玉的事业并未停步，最近更宣布成为80年代女神姚正菁的经理人，继续在娱乐圈大展拳脚。除了演艺事业，林宝玉亦是投资有道的女强人，不仅创立了自己的美容品牌，更被指居于半山豪宅，早已是圈中出名富婆。

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