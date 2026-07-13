林映晖橙色比坚尼效果震撼  梁超怡变小辣椒寸完晖哥开黄腔：我嘴功好叻｜自然系女子旅行3

TVB热播旅游节目《自然系女子旅行3》继续为观众派发大量「冰淇淋」，近日播出一集中，「自然系」台柱林映晖（晖哥）与前港姐季军梁超怡（Joey）齐齐大解放，以性感三点式比坚尼上阵浸温泉，两位靓女展现巅峰颜值，画面极度养眼，火速成为网民热话。

林映晖现骄人上围超震撼

节目中，身为《自然系》系列台柱人物的林映晖果然没有让粉丝失望。她换上一套亮眼的橙色比坚尼，尽情展现丰满骄人的上围，视觉效果堪称超震撼，惹火身材一出，绝对是「谁与争锋」。最令粉丝著迷的是，虽然林映晖已经历过多季节目洗礼，但当她准备落水时，依然流露出既可爱又害羞的招牌表情，这份浑然天成的娇俏感，再次狠狠地震撼了一众粉丝的心灵。

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林映晖被梁超怡寸到应？

除了林映晖抢镜，同行的梁超怡亦不遑多让，穿上浅蓝色三点式比坚尼的她，肌肤白滑兼曲线尽现，同样极为吸睛。而在这集节目中，梁超怡更完全放低港姐包袱，展露「小辣椒」的呛辣性格。事关二人来到韩国最深泉源的「美人汤」碳酸泉水浸浴时，梁超怡疑似开腔「寸」前辈，笑言对方明明已拍过多辑节目、浸过无数次温泉：「点解每次落水你都好似好紧张、好惊咁？」，逼得林映晖要急急解画，坦言穿比坚尼出镜依然会害羞，但拍摄开始后就会自然投入。

梁超怡疑开黄腔玩晖哥

不过全集最高潮，绝对是二人转战室内水疗按摩池的一幕。当时林映晖热心推荐按摩池的「嘴功」，向梁超怡解释池内装有多方向喷嘴，可以喷射身体不同部位以达到极佳的水疗效果。怎料外表斯斯文文的梁超怡竟然语出惊人，大胆疑似开黄腔反击：「仲以为你话咩添，我啲嘴功都好叻，你要唔要试吓吖？」这番豪放又带点暧昧的发言，令在场气氛瞬间升温，尽显她大胆幽默的一面。

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