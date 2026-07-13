张新悦大女脑膜炎手术中途心跳停顿濒死 夫妻同惊见灵魂离体 公开续命关键：全靠冤亲债主放过

张新悦（前名张燊悦）上月曾作客由伍咏薇及李凯贤（Brian）主持的HOY TV节目《九运会客室》，在节目上张新悦剖白大女Lucy曾于2022年经历了一场生死劫，张新悦曾形容Lucy可以痊愈并正常生活，在其心中只有感恩，直言全靠有慈悲的师父和菩萨扶救，「冤亲债主」放过Lucy才有机会生存。

张新悦在IG贴上大女入院后的相片

节目播出后，不少人对张新悦女儿的经历感到不可思议，今日（13日）张新悦在IG贴上大女入院后的相片并留言：「近日有机会在访问中提及大女三年多前差点死的大病。 之后收到很多关心和勉励讯息。感谢您们。当时录影环境令我未能详细说明整件事真相，特别是没有将师父救她的关键情节以及我内心的感恩好好地传达出来。」

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张新悦坦言师父一向低调不喜欢张扬

张新悦坦言师父一向低调，不喜欢张扬。所以录影时不敢多说。之后再求问过师父，可否公开讲多一点，得师父允许，于是IG尽量补充。张新悦表示大女儿得到的病是「细菌性脑膜炎」。身体内有两个细菌和一个病毒。同一时间在医院更验出有败血症，猩红热，鼻窦炎和综合休克症。细菌性脑膜炎是脑膜炎之中最严重的。「脑膜炎」本身是一个严重的病，可以一日内致命：「女儿进入医院情况已经危急要到不能不做手术。当时我立刻上山求我师父帮。女儿总共做了两次手术。第二次手术的时候，我和先生都分别见到莲花包著一团光的景象，当时我心中知道，女儿已经走了。事后才知道当时女儿手术中途已经撑不住要用强心针，当时她的生魂已经离开了身体，她原本已经会死了！赞叹师父殊胜！万分感恩师父和菩萨慈悲示现扶救女儿！感恩冤亲放过女儿一马！师父和菩萨在关键时刻用莲花收起了女儿的生魂，平息了冤亲怨气，保护了她免被冤亲带走，女儿才可以神奇地从鬼门关活过来！」

张新悦称去到大女这般危殆的个案

张新悦续指去到大女这般危殆的个案，不论在世界那个角落，病人就算没有死也大有机一世有后遗症：「女儿从昏迷起来后半边身是没有知觉，半个脑严重发炎，一只眼睛发炎，智力像个四五岁的孩子，外还有其他之前提及的病。师父继续帮女儿。在医院一个月，能离开的时候，因为插喉多天根本破坏了说话和吞咽的功能，走路当然也没有气力。赞叹师父殊胜，求了师父帮，师父教女儿在师父面前嗌了一声，声带和气力比以前更厉害！ 是『立刻』痊愈！当天见证到这个殊胜现象的人也叹为观止！我真切体会到『冤亲债主』的真实存在。师父为女儿做了很多很多，每一次都是奇迹！谢谢师父师和菩萨帮，感恩冤亲宽宏大量放过我女儿。我们能够一家人健康快乐一起。」虽然事件已经发生了近四年前的事，但对张新悦来说，这经历栩栩如生，刻骨铭心：「看着女儿从13岁变成今天17岁健康和快乐的少女，我真的很感恩。感恩师父帮，感恩冤亲宽宏大量放过我女儿。不是人人有这个机会可以看到女儿由死门关回到身边。所以我绝对相信因果，奉行佛法，也发愿一生一世跟着我师父修行。#感恩师父师帮感恩冤亲放#因果 #感恩」

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张燊悦在1997年入行，曾参演多部电视剧，亦有推出过不少歌曲，包括有成名作《一不小心》。

张新悦拍过不少广告。

张新悦毕业于香港大学法律系，曾以「张燊悦」在娱乐圈发展。

参与过不少电影之演出。

张新悦在节目上曾表示，当年只有13岁的Lucy从英国返港，起初只是双眼红肿及发热，张新悦还以为女儿热气，打算煲鸡骨草给她饮。谁知病情急转直下，Lucy突然表现反常，不停要求食西瓜饮豆浆，随后更开始神志不清：「入院时间佢癫咗咁，个脑控制唔到，好痛好辛苦想死咁！好痛好痛，其实最主要系脑压高，正常人系十几二十 ，但佢去到四十几五十，好夸张！」Lucy被紧急送入私家医院做脑扫描后，确诊患上脑膜炎，情况极度危急。医生甚至向张新悦夫妇下达了残酷的「生死状」：「医生话做手术有机会盲，唔做就有机会死，一系死一系盲，𠮶刻唯有做啦！」不过Lucy第一次经鼻插上眼睛附近放脓减压的手术并未成功，脑压依然高企。一两天后，医院再度致电，表示必须要在头骨钻窿放压，否则「一系瘫一系死」。为了挽救爱女，张新悦只能咬紧牙关同意进行第二次手术，称再失败便要开脑。