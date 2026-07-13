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陈绮明回应刘月好离世：太多亚姐记不清 唔介意被遗忘

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-13 HKT
发布时间：17:45 2026-07-13 HKT

1992年「最上镜小姐」及「最完美体态奖」亚姐得主陈绮明今日到石篱出席「仁济安老送关怀·爱心福袋贺回归」活动。对于1996年「高龄亚姐」刘月好今年农历二月离世，对此，陈绮明表示，只听过这个名字，但已经没有记忆，因为有太多亚姐还有不同地区的亚姐，她说：「曾试过在街上有靓女走到我面前，对我说『我也是亚姐』，由于实在有太多亚姐，而且停办过几届，所以不知道，就算人家记不起我，我也不会介意。」

陈绮明跨界进修AI课程兼做助教

她表示，近日忙于为艺人高尔夫球会、仁美清叙及与其他慈善团体合作一起做慈善工作，由于艺人高尔夫球会会长黎瑞恩，今日因患了重感冒身体不适未能出席，但她也十分感谢黎瑞恩对慈善活动的支持。另外，她也修读一些AI课程，不时也有担任助教，还有代理韩国品牌护肤品生意。

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