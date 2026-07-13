三代同糖｜车婉婉零冷气外景激发演技一take过 提点李茵彤叫孙女不要嫌长气 旅行巧遇明星足球队自爆30年前缘份

车婉婉、吴若希（Jinny）、李茵彤（Desta）、李伟健、关曜俊、赵浚承（Gary）及何依婷（Regina）等演员今日（13日）出席无线全新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》开镜拜神仪式，展开录影厂内景拍摄，并祈求新剧顺利于8月10日（周一）播出并延续王牌收视保证地位。剧集监制罗永贤于会上透露已开始外景拍摄超过两日，新剧组火花更令他喜出望外：「我觉得好惊喜，估唔到好多原本要慢慢调教、进入角色嘅演员，进度都比我想像中快好多！」见证演员们努力研读剧本、投入角色的成果，对约一个月后播出感到无比期待，并在一同切烧猪时携同演员们高呼口号：「《三代同糖》由头好到尾！」

李茵彤认有很多进步空间

《爱．回家之三代同糖》女主角车婉婉与「孙女」李茵彤在仪式后接受访问，婉婉透露前两日拍摄全数为外景部份，在炎热天气、没有冷气相当煎熬：「将大家嘅演技连埋面油挤晒出嚟！」笑指大家纵然受天气影响仍「脾气好好」、同心协力尽快完成拍摄，戏份集中于自己与吴若希之间至关重要的场口，在短篇幅内交代唐曹嘉冰与女儿唐万里之间的心结，对开工首两日的结果感到满意：「一take搞掂！安全起见有拍第二take，我自己系满意嘅！」外界或许觉得处境喜剧拍摄轻松，但婉婉直言戏份一开始已非常认真严肃、具戏剧性：「处境喜剧绝对唔系hea！」更遇到街坊经过目击拍摄，毫不犹豫地表达支持：「做好啲！畀心机呀三代同糖！」Desta作为新人首次担大旗做剧集女主角，面对外景亦较容易进入状态，谦虚地表示自己仍有许多进步空间：「NG嚟讲我确系比较需时，要畀大家执下状态。」婉婉作为前辈亦不忘提醒，导演与大家都会提点、从旁辅助，请她亦不要嫌大家长气。

车婉婉自觉对儿子有亏欠

车婉婉早前趁剧集未正式拍摄，与仔仔BBQ出外旅游，她预示到工作即将如火如荼，怕暑假未能陪伴儿子：「觉得阿仔都惨，因为我工作会少咗好多亲子时间，佢又就快升小四，觉得对佢有啲亏欠。」不过婉婉在旅行途中巧遇明星足球队，让儿子认识自母腹开始见证他成长的曾志伟等人外，亦揭开多年缘份：「我系第一代明星足球队啦啦队，𠮶时冇咩嘢捞，成日同佢哋出队去扶贫、去玩，30年后撞到终于归队！」在曾志伟以外，车婉婉透露亦与任达华相熟，更曾于《极速传说》演情侣档献出自己银幕初吻！车婉婉在旅行中，亦在游泳池边拍摄比坚尼造型照，分享到社交媒体后被大赞养眼，成为美魔女天花板。婉婉笑言游水当然要著泳衣，身型更非巅峰状态：「不嬲都有操开，但最近停咗一个月，已经有少少松泡泡！」并表示自己出名纤细骨感，自嘲没有甚么玲珑曲线可言。