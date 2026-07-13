王贤志破产两年尝尽人情冷暖 大富之家从山顶跌落谷底后认得清楚：谢谢看不起我的人

前TVB艺人、王氏港建主席王忠桐之子王贤志（Vinci）在去年正式被法庭颁令破产，面对人生巨变，王贤志曾明言：「肯定我将要迎接一段严寒的日子，不过对于未来，我必定不会放弃，继续积极及坚强面对。」破产后王贤志鲜有再公开露面，早前曾有消息他已经移居加拿大展开新生活，当时王贤志曾发表了一篇感性「半年总结」文章。

王贤志正在适应加拿大的生活

王贤志曾透露目前正在适应当地的生活，表示「这里的一切，慢慢也变得更熟悉。这样就好。」昨日王贤志再更新近况，他坦言：「这一两年，高低起伏都经历过了。曾经站在山顶，转眼又跌入谷底，很多事情正是在这段路上才看得最清楚——谁是真心，谁只是路过；谁在你风光时靠拢，谁在你落难时仍然站在身边。」

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王贤志称这一两年看透人情冷暖

王贤志昨日（12日）贴上一张自拍照并说：「人情冷暖，从来不必等到年老才看透，这一两年，已经足够。最让我感动的，是收到很多朋友的讯息，简单一句『撑你』、『加油』、『我在』，已经是最温暖的力量。你们不只是说说而已，而是真的愿意花时间，在我人生黑暗的时候，送来一点光。我知道留言太多，无法一一回复，但你们的每一句话、每一个字，我都有看到，也记在心里。谢谢你们，不仅给了我鼓励，也给了我空间去沉淀、去冷静，这份包容，我格外珍惜。同时，我也想感谢一些看不起我、甚至在背后中伤我的人。你们让我更清楚，未来不需要再浪费时间在那些不值得的人身上。」

王贤志剖白破产后的心路历程

王贤志续说：「这个世界，妒忌富有、嫌弃贫穷的人，我早就见识过，只是这次再确认得清清楚楚。但无论如何，曾经在我生命出现过的人——无论是扶持我的，还是考验我的——都让我从中学习、从中成长。将来大家是否继续同行，已不再重要，我都想跟你们说一声：谢谢你们曾经在我生命里出现过。这条路还会继续走下去，但因为有这些经历，我会走得更踏实、更清醒。」王贤志去年年初曾以星级导师身份为东华三院为机构职员开办司仪及口才技巧课程，并在社交媒体上首度剖白破产后的心路历程：「回首过去这一年，我其实走得并不容易，历经过跌跌撞撞，也曾在低谷里徘徊，却始终告诉自己，路终归是要一步一步走下去的。」字里行间透出无限辛酸，但也展现了他重新出发的决心。他表示，这次能将数十年经验化为课堂分享，指导后辈，让他寻觅到了全新的目标与挑战，盼望未来能走得更稳、更远。

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