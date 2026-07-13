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滕丽名爆《爱·回家之开心速递》未正式完结：最唔舍得刘丹 邵美琪怕麻烦拒收周嘉洛做「仔」

影视圈
更新时间：17:15 2026-07-13 HKT
发布时间：17:15 2026-07-13 HKT

邵美琪和滕丽名（阿滕）今日到石篱出席「仁济安老送关怀·爱心福袋贺回归」活动。阿滕正忙于拍摄TVB新剧《模范律师团》，今日凌晨3至4时才从深圳赶回香港。她透露虽然拍摄室内戏没有冷气，但已好过留在室外挨热，并指剧集预计8月拍完：「见到很多旧同事，导演也是以前的班底，很开心，像旧生团聚。」被问到完成此剧后的工作安，？她表示暂未收到新通知。

刘丹住半山太远难探病

问到拍摄了10年的处境剧《爱·回家之开心速递》是否已完成所有厂景拍摄？阿滕回应：「监制说未完，要等所有剧集出街才叫真正完结。我当然舍不得，不过不要紧，我们熊家人今晚约好食饭。」被问最不舍的是「儿子」周嘉洛还是「爸爸」刘丹（丹爷）？她笑言：「最不舍丹爷，因为他要休息及做膝盖手术，他不是有病，而是住半山，我住乡下很难去半山见他。但周嘉洛仍年轻，只要我回公司就会见到他，平时也会私下约做运动和行山。他快开工拍剧，很乖仔，不过如果有个女，我也想要个女！」

邵美琪替《爱·回家》完结感可惜

邵美琪亦替《爱·回家》完结感到可惜，笑说：「我都未入去拍过。（可以考虑加入另一处境剧《三代同糖》？）我谂我要等到《四代同糖》先有得拍！」被问想不想有个像周嘉洛的儿子？她即耍手：「不好了，怕太麻烦。由同事变成朋友是很好的感觉，这是缘份。」她透露与阿滕虽分别加入TVB逾40年及30年，但从未同剧合作，因经常在化妆间相遇闲谈，加上性格相近而成为好友，期望将来有机会合作。对于有指TVB剧集产量减少，邵美琪信心满满地说：「会越来越多啦！希望在明天。」

邵美琪回应邓特希吕晶晶新闻

谈及前TVB监制邓特希和前亚姐吕晶晶被谭凯琪入禀申请破产而被揭破二人已婚，邵美琪表示：「我没有问人家私事，有听闻过他结了婚，但不知他跟谁结婚，工作时不会问人『你结了婚未』不过，这新闻很奇怪，希望他们冇事。」

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