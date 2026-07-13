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韩团ALPHA DRIVE ONE唔齐人 香港压轴巡唱讲BB话冧歌迷

影视圈
更新时间：16:44 2026-07-13 HKT
发布时间：16:44 2026-07-13 HKT

韩团ALPHA DRIVE ONE（ALD1）上周六在香港举行巡唱，为出道以来首个巡回演唱会压轴一站。7位成员（金虔佑因人品争议停工）开场即以广东话向歌迷问好，并坦言心情「怪怪的」，皆因团队出道前首个舞台正正在香港举行，故对此地别具特殊感情。队长LEO带领队友以广东话问好：「大家好，我哋系ALPHA DRIVE ONE！」来自深圳的成员ARNO笑指粉丝苦候多时，并有「回家」的感觉，「今日系我哋巡回最后一站，好荣幸可以嚟到屋企表演，我哋一齐创造浪漫回忆。」

鑫隆︰BB我好挂住你

鑫隆则透露成员为压轴一站筹备已久，并以广东话大赞：「BB我好挂住你。」全场即时尖叫回应。其后成员接力献唱《OMG!》、《FORMULA》及《Good Life》等歌曲。游戏环节中，成员分3组玩收集星星游戏及跳舞挑战，先后翻跳EXO《The Eve》、《LOVE ME RIGHT》、NCT U《Baggy Jeans》及aespa队长Karina的《UP》等歌曲舞步，卖力程度惹来全场尖叫连连。ARNO其后于聊天环节分享，指见到粉丝便忘却所有烦忧，又透露演出日正值其农历生日，形容能与粉丝共度是最好的生日礼物。

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