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中年好声音4｜大热尤淑情遭疯狂人身攻击  网民数3宗罪缺观众缘？  周国丰批洒狗血获赞

影视圈
更新时间：16:30 2026-07-13 HKT
发布时间：16:30 2026-07-13 HKT

《中年好声音4》大热选手、来自马来西亚的「巨肺」唱将尤淑情，自上回合以98分超高分勇夺MVP后，本周表现却意外回落，更引发评审与网民的激烈争议。她于最新一集献唱乐坛天后容祖儿的名曲《痛爱》，虽然最终获得90分，但其极度投入的「痛感」演绎，却遭评审周国丰直斥「洒狗血」，网上讨论区更涌现大量负评，甚至演变成人生攻击。

尤淑情大晒10秒高音

在比赛中，尤淑情为演绎《痛爱》中沉沦之痛，全程使用哭腔、颤音及脸容扭曲的表情，并在歌曲尾段大晒「10秒高音」作结，震撼全场。虽然嘉宾评审梁汉文表示完全感受到其痛，但评审海儿则建议她可以「Soft啲」，以更细腻方式处理。

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尤淑情被周国丰狠批洒狗血

评审周国丰的意见更为尖锐，他直指尤淑情的演绎过火：「窒息方面你系做到，但系咪需要去到咁洒狗血呢？呢个我有少少保留。」此言一出，立即在网上引发热议。不少网民认同周国丰的看法，纷纷力数尤淑情的缺点，第一就是「为嗌而嗌」、「唱得太用力，听到有啲辛苦」，第二就是认为她只顾飙高音，表演过于计算而缺乏感动人心的能力，第三就是她外型较输蚀，缺乏观众缘。不过，也有大批支持者力撑，反问：「《痛爱》唔通笑住唱咩？」、「投入感情啫！咩叫洒狗血？」

尤淑情惨遭人身攻击

除了歌唱技巧备受争议，部分网民的留言更升级至人身攻击。有网民在讨论区上，将尤淑情演唱时因情绪激动而显得丰厚的嘴唇，与梁朝伟在电影《东成西就》中的经典「孖膶肠」造型相提并论。更有甚者，将她的妆容与周星驰电影《少林足球》中赵薇饰演的「阿梅」比较，批评其妆容老土。这些恶意批评引来其他网民不满，有人发文为尤淑情抱不平，指出「批评，是一种权利；侮辱，却是一种选择」，认为即使不喜欢参赛者的表演，也不应作出人身攻击，直斥这是「失去了最基本的尊重」的行为呼吁停止网络欺凌。

尤淑情为音乐梦想重踏舞台

现为美容生意老板的尤淑情，自4、5岁起已参加无数歌唱比赛并屡获殊荣。但她在21岁时为专注事业而一度中断音乐路，直至看到《中年好声音3》有不少朋友参赛，才重燃内心对歌唱的热情，决心参加《中年好声音4》。她曾在访问中表示，觉得这个舞台很适合自己，希望能让全世界听到她的歌声，并取得好成绩。

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