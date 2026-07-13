陈展鹏首爆与吕晶晶绯闻内幕：完全唔熟 离奇「被加入」情史感无奈 自资音乐靠手机宣传

陈展鹏和老婆单文柔、邵美琪、滕丽名、林钰洧、谭玉瑛、黄建东、谢高晋及陈绮明等，今日到石篱出席「仁济安老送关怀·爱心福袋贺回归」活动。对于编剧监制邓特希和前亚姐冠军吕晶晶，早前遭谭凯琪入禀高等法院，提出破产呈请，意外踢爆二人夫妇关系，曾经与吕晶晶在亚视时代传过地下情的陈展鹏面对绯闻问题即时澄清，表示有听过二人结婚一事：「但唔知点解会拉埋我嘅名在内，我都想知原因，当然冇呢回事。」他更反问：「会唔会有我嘅名在内便有多啲人关注！我完全觉得好奇怪，完全同吕晶晶唔熟，只系同一公司，一直冇合作过，可能亚姐活动我坐喺台下而已，但真系冇合作过。」

陈展鹏绯闻突袭即场澄清

被问绯闻缘何传出？他笑言：「好劲，系由太太畀我睇，佢奇怪问『又关你事？』。我𠵱家系TVB人，唔通我系某电视台代表！」他再次澄清，完全没有这件事，双方是完全不认识的。他却说：「反而报道中另一个人(林韦辰)我相熟，我哋一齐喺亚视，又一起打波。」

单文柔爆料女儿精力似爸爸

此外，暑假来临，陈展鹏与单文柔笑言女儿小猪比放假，即代表他们要开工。早前一家三口已到越南旅游数天，回港后即为女儿安排丰富课外活动，包括暑期营、卖旗、AI课程、攀石、体操及学游泳。单文柔透露，感觉女儿遗传了爸爸的旺盛精力，故要安排大量活动让她「放电」。陈展鹏打趣道：「女儿放完电，我哋就有觉好瞓！」

陈展鹏练歌迎战越南大马骚

工作方面，陈展鹏指即将投入拍新剧，但近两年主力发展音乐，后日将赴越南登台，随后到马来西亚工作一个月。他笑言现时自资做音乐，宣传上非常方便，「只要有手机就做到」，不像以往要跑电视台宣传。由于届时现场演唱，他正积极练歌。他更透露太太单文柔非常辛苦，除了打理家中大小事务，更在幕后为他分担工作。