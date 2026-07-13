7大前新闻女神激罕世纪同框 方健仪、张文采领军真人骚 网民震惊成个新闻部倾巢而出

前TVB新闻主播张文采昨日(12日）在社交平台，分享7位女主播「世纪合体」的照片，包括有方健仪、张文采、林小珍、麦诗敏、丘静雯、黄洁慧及余琦琪。这场新闻界星光熠熠的聚会，瞬间引爆网民集体回忆与热烈讨论，方健仪更亲自留言：「可以form一个新闻部！」虽然其中一位前新闻主播林小珍大卖关子「系咩令到我哋咁多代嘅主播走埋一齐呢？敬请密切期待！」

张文采担任真人骚导师

正当外界对这次「世纪同框」的缘由猜测纷纷之际，谜底终于揭晓。原来这次齐集众多前新闻界精英，是为了HOY TV的全新节目《我要做主播》。据悉该节目将由资深艺人陈启泰与前TVB新闻首席主播方健仪联手主持，而另一位前TVB新闻之花张文采则会担任节目导师，阵容极具份量。从张文采在个人社交平台分享的近照可见，她已置身厂景，并在主播台专用的摄影机前留影，提词机上更隐约可见「开电视」及节目相关字样，证实了众人是为新节目而聚首。

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方健仪制作自家Youtube频道

相中7位前女主播，每一位都曾是观众熟悉的面孔。当中身穿粉红色西装套装的方健仪与企在中央位置的林小珍，早已是转型成功的典范，前TVB主播方健仪正经营自己的Youtube频道节目《女人方言》，而前TVB财经主播林小珍，现为《港股策略王》、《智富通》、《众新闻》等政经时事节目之主持人。

「最靓主播」丘静雯转型教瑜伽

至于有「最靓主播」之称的Now TV前主播丘静雯，她在2023年与男友阿枫结婚后，现时主力做主持工作，活跃于HOY TV、ViuTV及港台等多个频道，同时身兼瑜伽导师，事业发展相当多元化。加上前TVB新闻主播麦诗敏、资深传媒人黄洁慧，以及前TVB财经主播，现时为HOY TV节目主持兼大学讲师余琦琪。如此庞大的新闻主播阵容，网民纷纷惊叹「集齐了三台主播，可以联播了」、「整个新闻部都倾巢而出了」，足见这批「新闻女神」在观众心中的地位。

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