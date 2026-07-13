《侏罗纪公园》森尼尔78岁离世 家人指突然 4月透露癌细胞已除

在《侏罗纪公园》系列电影中以「Alan Grant博士」一角深入民心的纽西兰资深演员森尼尔（Sam Neill），今日（13日）在澳洲悉尼离世，享年78岁。其家人透过社交媒体发表声明证实消息。声明中提到，森尼尔在家人陪伴下辞世，走得有尊严，惟其离开来得突然，未有预兆，但幸运的是森尼尔体内仍然没有癌细胞。家人并向医院及医护人员致谢，感激对方在治疗期间悉心照顾，同时呼吁外界尊重家属私隐，让他们静心处理丧事。

森尼尔曾跟梅丽史翠普合作

森尼尔于1947年生于北爱尔兰，7岁随家人移居纽西兰基督城，其后投身演艺事业，星途广阔。除《侏罗纪公园》系列外，他曾两度与梅丽史翠普（Meryl Streep）合作80年代电影《谁可相依》及《黑暗中的呼号》。他亦曾演出成龙主演的《赎金之王 2: 皇廷激战》、《钢琴别恋》、《红潮风暴》等经典作品，亦凭电视剧《都铎王朝》及《浴血黑帮》等剧集广受赞誉。2022年，森尼尔确诊患上第3期血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤，经多年治疗，今年4月始公开宣布癌细胞已清除，未料数月后突然辞世，令一众影迷深感惋惜。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已率先发文悼念，形容森尼尔「机智风趣、待人真诚，抗病时展现的尊严、幽默感与坚毅，一如他在演出中所展现的特质」，又形容对方将「长留人心，永受怀念」，并祝愿他安息。