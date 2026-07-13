龚嘉欣突发律师信严正声明 高调宣布与「KEW+」全面划清界线：不承担任何法律责任

TVB视后龚嘉欣（Katy）昨日（12日）突然在IG高调宣布与品牌「KEW+」终止合作关系，并贴出律师事务所代发出严正声明，表明自2025年1月23日起，龚嘉欣已正式终止与「KEW+」及所有相关衍生品牌之间，不论是直接或间接的任何法律合作关系。

龚嘉欣因喜欢食蛋糕，曾与志同道合的朋友合资在尖沙咀、围方及九龙塘开设蛋糕店，生意越做越旺，她亦曾透露有意进驻将军澳及港岛区，但迟未见有消息，想不到龚嘉欣今次竟高调宣布与品牌彻底切断所有关系，甚至在律师事务所代发的文件上，态度极强硬地明确列出了两大重点。

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龚嘉欣声明态度非常强硬

在王邓律师事务所昨日（2026年7月12日）发出的法律档案（编号：HB/12853/2025/MIS）显示，该律师事务所受龚嘉欣女士委托，正式处理其与品牌「KEW+」的相关事宜。声明中列出两大重点，态度非常强硬：第一，声明明确指出，自2025年1月23日起，龚嘉欣已与该品牌及其相关的任何品牌终止任何直接或间接的法律关系。声明更表示，自2025年1月23日开始，龚嘉欣对该品牌拥有者及任何与其相关的品牌及/或其雇员、代理人、承包商或被许可人，所造成或将要造成的任何作为、省略、缺省或疏忽均不承担任何法律责任。

龚嘉欣至今未有进一步解释原因

龚嘉欣至今未有进一步解释原因，似乎意味著与日籍甜品师拍档松冈哲也（Tetsuya Matsuoka）的绯闻关系告一段落。龚嘉欣与松冈哲也虽然没有认爱，但一直被指感情稳定，曾传出二人达同居关系，又结伴到媒人陈凯琳家中拜年，龚嘉欣亦已暗示有男友，表示不排除闪婚，有传龚嘉欣有份投资男友的甜品店。可惜这段恋情只维持两年便告吹，陷入情伤的龚嘉欣暴瘦至皮包骨，体重跌到只得95磅。松冈哲也曾被起底花弗兼爱夜蒲，2018年曾与蒋家旻拍拖，不过龚嘉欣投以信任票：「每日身边都充斥好多谣言及是非，同一个人相处用自己嘅感觉，去感受对方系咩人，同埋咁大个人都有分析及判断能力。」

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