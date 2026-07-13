漫威「高夫人」港星何炜晴病逝享年82岁 同剧男星贴合照念故友：一定会再相见的

曾在漫威剧集《夜魔侠》系列饰演反派「高夫人」（Madame Gao）的香港资深演员何炜晴（Wai Ching Ho）传出离世消息，享年82岁。曾与她合作漫威剧集的加拿大日裔演员Peter Shinkoda昨日（12日）透过Instagram证实噩耗。

何炜晴家属确认死讯对外界深感感激

何炜晴的家属代表其后确认死讯并透过声明表示：「家人对于外界涌入的关爱与支持，以及大家分享关于我们挚爱何炜晴的美好回忆与讯息，深感感激。在这段艰难的时刻，看到她对这么多人意义重大，也让我们感到欣慰。」

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何炜晴是在7月10日因中风离世

Peter Shinkoda并分享二人过去合作时的合照并说：「我永远不会忘记你。无论是在戏里还是戏外，跟你在一起的每一分钟我都获益良多。我们一定会再相见的，我的朋友，你曾是如此美丽。」不过Peter并未透露何炜晴的死因。但据外媒报导，的何炜晴是在7月10日因中风离世，演员Perry Yung亦曾于7月12日发文悼念，透露何炜晴是「在两天前中风后平静离世」，Perry Yung还说：「何炜晴是一位善良、富有同理心的人，她作为艺术家的每一次演出，都将整部作品提升到更高的水准，我们都因她而变得更好。愿挚友安息。」

何炜晴港大毕业后赴美深造演艺

何炜晴1943年生于香港，毕业于香港大学，其后赴美深造演艺，1987年进军荷李活发展。2003年凭《Robot Stories》获得多个奖项肯定。晚年她陆续参演漫威系列作品，包括《夜魔侠》、《铁拳侠》及《漫威捍卫者联盟》，饰演神秘组织「手合会」领袖「高夫人」，以沉稳内敛却极具压逼感的演技，将一名身形矮小、行动不便的老妇，塑造成心狠手辣的反派角色，令观众留下深刻印象。除漫威作品外，她亦曾参演珍妮花洛庇丝（Jennifer Lopez）主演的《艳舞大盗》，并为彼思动画《熊抱青春记》配音。噩耗传出后，多位曾合作的演艺界人士纷纷发文致哀。