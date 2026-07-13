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香港小姐2026丨12位佳丽性感泳装大检阅 大热2号李泽欣甩走小肚腩 5号魏欣傲人上围超吸睛

影视圈
更新时间：12:09 2026-07-13 HKT
发布时间：12:09 2026-07-13 HKT

《2026香港小姐竞选》昨日（12日）启动外景拍摄，12位佳丽到广州从化国际赛车场拍摄外景，一众佳丽继极具型格的赛车服示人后，今日出发去到「岭南第一温泉」之称的广东温泉宾馆，换上泳装展示优美身段！

佳丽们的身形明显有所改善

经过连日来的集训和操练，佳丽们的身形明显有所改善，不单止体态纤瘦匀称、高䠷迷人，更有多位佳丽大方狂骚苦练多时的超强腹肌与性感「马甲线」，紧致的肌肉线条配上纤细小蛮腰与逆天修长美腿，务求以最完美的体态迎战。

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12位佳丽身穿泳装面对镜头，表现得落落大方，充满自信，展现出最佳的仪态。她们面带温婉的笑容，眼神明亮，精神面貌极佳，显得活力充沛，从多位佳丽身上可以看到明显的腹肌或马甲线，显示她们经过严格的体能训练，肌肉线条紧实，充满力量感，佳丽们普遍拥有纤细的腰部和修长的美腿，整体比例良好。 其中5号魏欣Etherine和8号邓匡闵 Ada上围最吸睛，4号谭雅文Tiffany的马甲线明显，大热佳丽2号李泽欣的「小肚腩」改善了不少。

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