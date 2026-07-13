Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吕方网约车爆粗风波后首现身 北京踩单车高EQ自抽 真身演绎「向后掰」引热议

影视圈
更新时间：11:42 2026-07-13 HKT
发布时间：11:42 2026-07-13 HKT

日前一段疑似吕方的男乘客与网约车司机因落车地点问题而爆粗对骂，影片其后在Threads疯传，除了因为男乘客的身份掀起讨论外，网约车司机教该乘客开门的用字「向后Bye」也成为热爆潮语，其实「向后bye」是指「向后掰」（广东话意思即「向后掹」），通常是指向后扳动或拉开某个物品。

吕方终现身贴踩单车片自抽

事件曝光后，吕方一直未有为事件表态，直到昨晚（12日）他突然在社交平台贴上一段影片并说：「今晚放弃四轮，换两轮兜兜风～骑车之前记得把车梯向后掰 #明星不止AB面 #夜骑#北京。」吕方的自抽影片瞬间成为热话，有人说：「我记得你啦，吕方，大明星！」

相关阅读：疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？

吕方与网约车爆冲突首度现身

今次是吕方与网约车爆冲突后，吕方首度现身，他在发文上未有否认事件，反而贴上一段影片自抽，片中所见，身在北京的吕方穿上牛仔外套、短裤，头戴Cap帽，他对著镜头表示刚刚吃完晚饭，大赞雨后的北京「特别凉爽」。一时兴起，吕方决定找一辆共享单车，在凉快的夜晚骑车兜风，他熟练地拿出手机扫码解锁单车后，搞笑地提醒大家：「骑这个车之前，一定要把这个（脚侧架）往后掰！」成功解锁后，他骑著单车在马路上飞驰，一脸享受地说：「哇，真的好凉快喔！」看起来十分写意自在，尽显鬼马一面。

网民在吕方的发文下留言

不少网民在吕方的发文下留言，有人说：「认得你，吕方啊嘛，请你好好放低。」、「吕方，搭网约车的是你吧？怎么不解释一下？」、「记得别打网约车了，你定不好位置的，打的士方便点。」、「近日香港潮流兴向前HI、向后BYE！」、「我撑你，唔好向后buy，我哋要向后拉」、「自己踩车，去边度停都得」、「吕方发脾气的原因是：这一分钟不能呆着坐～」、「估唔到你啲粗口咁流俐，学到嘢了。」、「细声啲，咪X嘈。」私隐专员公署日前表示，接获一宗市民就相关录影片段作出的投诉，公署已向相关社交平台发出停止披露通知，要求平台停止披露有关录影片段。助理个人资料私隐专员（法律）赖皓茵今早在电台节目称相关平台已将片段下架，对于有人再上载相关片段，赖皓茵提醒有机会违反《私隐条例》，提醒网民等不要转发或再传播已被要求下架的片段。

相关阅读：疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史

 

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
01:00
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
突发
3小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
23小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
4小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
2026-07-12 13:00 HKT
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
影视圈
14小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2026-07-12 10:00 HKT
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
2026-07-12 13:04 HKT
莫雷拉跑完本周三谷战后将离港。
雷神告别战 外线马阵容强
马圈快讯
15小时前
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店 创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
05:43
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
申诉热话
5小时前
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
笋盘推介
22小时前