吕方网约车爆粗风波后首现身 北京踩单车高EQ自抽 真身演绎「向后掰」引热议

日前一段疑似吕方的男乘客与网约车司机因落车地点问题而爆粗对骂，影片其后在Threads疯传，除了因为男乘客的身份掀起讨论外，网约车司机教该乘客开门的用字「向后Bye」也成为热爆潮语，其实「向后bye」是指「向后掰」（广东话意思即「向后掹」），通常是指向后扳动或拉开某个物品。

吕方终现身贴踩单车片自抽

事件曝光后，吕方一直未有为事件表态，直到昨晚（12日）他突然在社交平台贴上一段影片并说：「今晚放弃四轮，换两轮兜兜风～骑车之前记得把车梯向后掰 #明星不止AB面 #夜骑#北京。」吕方的自抽影片瞬间成为热话，有人说：「我记得你啦，吕方，大明星！」

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吕方与网约车爆冲突首度现身

今次是吕方与网约车爆冲突后，吕方首度现身，他在发文上未有否认事件，反而贴上一段影片自抽，片中所见，身在北京的吕方穿上牛仔外套、短裤，头戴Cap帽，他对著镜头表示刚刚吃完晚饭，大赞雨后的北京「特别凉爽」。一时兴起，吕方决定找一辆共享单车，在凉快的夜晚骑车兜风，他熟练地拿出手机扫码解锁单车后，搞笑地提醒大家：「骑这个车之前，一定要把这个（脚侧架）往后掰！」成功解锁后，他骑著单车在马路上飞驰，一脸享受地说：「哇，真的好凉快喔！」看起来十分写意自在，尽显鬼马一面。

网民在吕方的发文下留言

不少网民在吕方的发文下留言，有人说：「认得你，吕方啊嘛，请你好好放低。」、「吕方，搭网约车的是你吧？怎么不解释一下？」、「记得别打网约车了，你定不好位置的，打的士方便点。」、「近日香港潮流兴向前HI、向后BYE！」、「我撑你，唔好向后buy，我哋要向后拉」、「自己踩车，去边度停都得」、「吕方发脾气的原因是：这一分钟不能呆着坐～」、「估唔到你啲粗口咁流俐，学到嘢了。」、「细声啲，咪X嘈。」私隐专员公署日前表示，接获一宗市民就相关录影片段作出的投诉，公署已向相关社交平台发出停止披露通知，要求平台停止披露有关录影片段。助理个人资料私隐专员（法律）赖皓茵今早在电台节目称相关平台已将片段下架，对于有人再上载相关片段，赖皓茵提醒有机会违反《私隐条例》，提醒网民等不要转发或再传播已被要求下架的片段。

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