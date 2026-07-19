香港小姐2026丨11号颜懿菲8月博士毕业 今届最高学历候选佳丽 学霸背景志向做大学教授

全城瞩目的TVB选美盛事《2026香港小姐竞选》将于8月30日隆重举行，配合今年大会主题「敢 · 至完美」，12位候选佳丽正积极备战决赛，名单包括1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、3号李澄晴（Chorie）、4号谭雅文（Tiffany）、5号魏欣（Etherine）、6号卢蔚晴（Jasmine）、7号杨媛媛（Vera）、8号邓匡闵（Ada）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）、11号颜懿菲（Agnes）以及12号汤家琳（Caris）。其中11号佳丽颜懿菲本身硕士毕业，现正攻读博士并将会于8月毕业，在今届候选佳丽中学历最高，百分百是「学霸港姐」，成为今年港姐选举的一大焦点。

11号颜懿菲为今届最高学历佳丽

11号佳丽颜懿菲在众多入围佳丽中，被誉为「最高学历佳丽」，备受外界瞩目。现年27岁的颜懿菲，身高达170cm，翻查颜懿菲的社交网，颜懿菲在个人简介上写上：「香港在读心理学博士」。5月过完生日的颜懿菲，这一年也是颜懿菲能参加港姐选拔的最后机会。面对有声音指27岁参选年纪稍大，这位顶著「准博士光环」的才女大方回应，指年龄并非劣势。颜懿菲自信地表示，自己不觉得这是一个不好的事，反而会令颜懿菲更轻松，因为颜懿菲现在正修读博士，8月份毕业，颜懿菲觉得27岁可以拿到博士学位，其实十分优秀，颜懿菲自己也为此感到自豪。

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11号颜懿菲擅长弹钢琴与芭蕾舞

11号颜懿菲除了学术成绩优异，颜懿菲的才艺同样丰富多元，颜懿菲的兴趣与才艺涵盖了弹钢琴、芭蕾舞、心理学以及唱歌。谈及人生目标，颜懿菲的志向相当宏大且具备社会责任感，颜懿菲期望能成为一名大学教授，透过学术研究为社会带来正面影响，让知识产生更大的应用价值。在日常生活中，颜懿菲热爱四处旅游打卡，见多识广，散发出独特的个人魅力，完美展现美貌与智慧并重的港姐形象。

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11号颜懿菲「学霸」背景却不懂化妆

11号颜懿菲虽然拥有超强学历背景，但选美特训对颜懿菲而言绝非易事。颜懿菲坦言连续的密集式特训当然辛苦，更因为要不断练习行天桥和长时间穿著高跟鞋，导致出现腰痛情况。当被问到在选美旅程中觉得最需要改进的地方时，颜懿菲直言是造型方面。颜懿菲笑言自己以前将大部分时间投入学业，甚少打扮，连头发也没怎么弄过，目前仍在不断尝试不同的风格以找出最适合自己的形象。颜懿菲更自爆在首轮和次轮面试时的尴尬趣事，透露自己的化妆技术只限于涂粉底，幸好有其他佳丽帮手。全靠其他佳丽仗义相助才顺利过关，展现出佳丽间友谊第一的美好一面。

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11号颜懿菲参选获男友做军师

在感情生活方面，11号颜懿菲的真性情同样赢得不少网民好感。面对历届港姐常见的分手魔咒，颜懿菲早已大方派定心丸，坦言与男友感情稳定，对方更充当军师为颜懿菲出谋献策。谈及这次赶搭尾班车参选的心路历程，颜懿菲在社交平台分享了一段感性发文，表示小时候在TVB里看港姐，觉得那是一个遥远又闪闪发光的舞台，没想到长大后，颜懿菲真的鼓起勇气给自己报了名。颜懿菲坦言不一定要走到最后，但想在最后一次机会里，认真为自己勇敢一次，虽然不知道明天会发生什么，但颜懿菲想先对自己说一句，颜懿菲已经很棒了，真挚的态度打动不少网民。

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