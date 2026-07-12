陈洁灵做过「李小龙未婚妻」？罕爆与亡夫相识同肥妈有关 被嘲做蚀本生意丨一周星星

TVB娱乐访谈节目《一周星星》昨晚（12日）播出最新一集，邀请到殿堂级歌手叶丽仪与陈洁灵接受主持许文轩访问，为9月份举行的《叶丽仪x陈洁灵Timeless Classics盛世经典演唱会2026》造势。节目中，两人除现场献唱经典金曲《明星》及《只怕不再遇上》，叶丽仪更罕有透露神曲《上海滩》当年的签约细节。这首自1980年推出以来红遍全球华人社会46年的金曲，至今仍为她带来持续的被动收入，叶丽仪在受访时笑指该曲版税：「收到今时今日都未收完。」她进一步解释，根据当年的合约，只要歌曲仍在唱片公司的目录中，她便可收取长达50年的版税，因此至今每年仍会固定收到两张版税支票，让她相当开心。

陈洁灵被误当李小龙未婚妻

节目中，二人忆述多年来的合作点滴与趣事。陈洁灵分享，早年到意大利演出时，因外国人对香港存有「人人懂功夫」的刻板印象，她被安排穿上功夫装、一边打功夫一边唱的士高（Disco）歌曲，结果竟被当地狗仔队误报为「李小龙的未婚妻」，令她哭笑不得。

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陈洁灵认识亡夫张耀荣全因肥妈

陈洁灵更罕有谈及，原来她与亡夫张耀荣（Steven）的缘份，是由闺密Maria Cordero（肥妈）一手促成。当年肥妈邀请她到一个小型场地演出，后来肥妈没再打理，陈洁灵却因此与场地老板，也就是她后来的丈夫，多了接触机会，最终共谐连理。肥妈为此更笑她做了「蚀本生意」，让陈洁灵感叹缘份的奇妙。

叶丽仪心疼陈洁灵经历丧夫之痛

提到人生低潮，两位天后与闺密肥妈的深厚姊妹情表露无遗。叶丽仪忆述，当年陈洁灵经历丧夫之痛后不久，便要举行演唱会，并坚强地在台上献唱《把悲伤留给自己》。叶丽仪坦言当时在后台「喊到唔识讲嘢」，完全感受到好姊妹的切肤之痛。陈洁灵则苦笑说，其实自己在家早已「喊咗好多次」，才能在台上专业演出，反而要转过头安慰哭成泪人的叶丽仪及肥妈。

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陈洁灵因老公癌逝曾陷阴霾？

叶丽仪感恩患病孙仔是个快乐男孩

叶丽仪亦提及，在自己孙儿曾被诊断患上脑癌，被预计活不过一岁时，是陈洁灵提醒她从另一角度感恩：「佢话个孙好有命，出世喺你屋企，你有经济能力同爱心去痛锡佢。」这番话点醒了叶丽仪，而她的孙儿如今已16岁，虽然不会说话、需要坐轮椅，却是一个快乐的男孩。三位好姊妹在人生重要关头互相扶持，尽显娱乐圈中难能可贵的真挚情谊。

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