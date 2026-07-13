黎诺懿一家坐经济舱 娶富家女住豪宅仍精打细算 大仔遗传数口精基因曾向父母「讨债」

46岁的艺人黎诺懿，自2014年与落选港姐李洁莹结婚后，家庭生活一直幸福美满。二人育有两子，分别是「小春鸡」黎峰睿和「小冬牛」黎奕辰，一家四口居于何文田市值过亿的复式豪宅，生活富足。然而这位「5亿驸马」的家庭却有著非常贴地的一面。早前黎诺懿老婆李洁莹在社交平台上分享了一张一家四口搭飞机出行的照片，并简单写上「This morning...」。从照片中可见，李洁莹与戴著口罩的黎诺懿，以及他们的两名儿子，正坐在经济舱的座位上。虽然他们身家丰厚，但出游时却选择了朴实的方式，与普通家庭无异，低调作风让网民啧啧称奇。

黎诺懿儿子「小春鸡」遗传优良基因

黎诺懿的8岁大仔「小春鸡」黎峰睿，更遗传了父母的优良基因，小小年纪已甚有理财观念，黎诺懿早前在访问中分享了一则令人啼笑皆非的趣事，他曾问儿子信奉什么宗教，没想到「小春鸡」竟回答「只信钱」，随后更补充说「健康都好重要」，清晰地道出了金钱与健康并存的重要性，成熟的思维让黎诺懿哭笑不得。而「小春鸡」的这种金钱触觉，在今年农历新年后更是发挥得淋漓尽致。由于过去7年的利是钱一直由妈妈李洁莹代为保管，今年他首次获得「财政自主权」，便立即向妈妈「清算」旧账。他拿著今年收到的利是金额，直接运用乘数法，要求妈妈归还过去七年的「欠款」。

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黎诺懿娶富贵老婆变「5亿驸马」

黎诺懿之所以被封为「5亿驸马」，全因其老婆李洁莹显赫的家庭背景。出身富裕的李洁莹，其家族经营美容生意，旗下拥有逾十间美容纤体中心，同时持有多个工商及住宅物业，估计身家超过5亿港元。黎诺懿与李洁莹的结合，一度因背景悬殊而被外界标签为「女尊男卑」。然而黎诺懿并未理会外界的闲言闲语，他一直默默耕耘，努力在演艺圈打拼。

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