中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP

《中年好声音4》今晚（12日）的主题为「我们都是这样失恋的」，邀得梁汉文任担任嘉宾评审，而刘浩龙及剧集《正义女神》饰演「恶魔少年高成彬」的刘倬昕做「知音人」。今晚11强选手演唱经典失恋歌，最终范子睿被淘汰，10强选手正式诞生，陈旭培成为今晚的MVP。

陈旭培唱到撕心裂肺

陈旭培撑住拐杖演唱陈奕迅的《阿士匹灵》，演出时唱到面容扭曲、撕心裂肺，成功为陈旭培夺得MVP，但他因已去医院，而未有亲自领奖。陈旭培在医院进行视像通话，透露在彩排时，大髀内侧肌肉拉伤，出现撕裂感觉，因此表演时感到痛楚，连眼神都很痛。肥妈直言：「如果你唔系拿着支拐杖，我哋会估你被人飞咗一百几次。因为你唱到真系好痛呀。你系由只脚痛到个心，由个心痛到个口噏出嚟。」海儿补充：「旭培系痛到，系有发掘咗一个新嘅声音出嚟，好似冇乜听过佢啲咁...咁怒哮嘅声音，连你个眼神都系我冇见过嘅眼神。」张佳添更指陈旭培：「你个生命好似已经受到威胁嘅情况之下，你最后嘅挣扎。」

范子睿被淘汰泪洒台上

范子睿被淘汰后发表感受时泪洒舞台，除感谢一众战友外，最想感谢一直陪伴他参赛的太太：「大家可能好奇怪，每次嚟我老婆都喺度。其实我同我老婆真系称得上相依为命。我哋从结婚开始到依家，我同佢领结婚证，我哋屋企人都唔知道。因为我好想娶佢，我好怕屋企人唔同意，所以我就呃佢，然后我哋就领证。我哋结婚两年之后，我阿妈喺衣柜揾到我哋嘅结婚证书，先知道我哋真系结咗婚。然后佢就全程一直陪到我依家，其实佢唔只陪我比赛，佢陪我走过好多好多嘅路，多谢老婆！」

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梁汉文赞志康：突然好张智霖

周志康从初期以「企鹅人」身份参赛夺得5灯后，虽然表现稳定又被视为大热，但脱下面具后一直未见有大突破。周志康今晚以张智霖的歌曲《祝君好》出赛，感动一众评审和知音人。周志康获梁汉文激赞拣啱歌：「突然好张智霖」、「好有画面。」周国丰更认为周志康的爆发情感触动众人：「大家最记得嘅周志康通常都系第一集嘅《Touch》，我好希望呢种Touch，陆续陆续地会再次喺观众面前出现。」刘浩龙指周志康之前唱歌「走心」，今次终于有唱「入心」的感觉。

周志康表示拣《祝君好》的原因：「呢套剧集（《十月初五的月光》）系好触动到我，佢表达嘅一个爱情观，失恋嘅感觉，其实同我自己都几相似。」周志康曾被前辈指导：「有个前辈同我讲，你系一个演员，你喺台上应该要表达得返𠮶件事。而呢句说话...对！系一个提醒。点解我做唔到嘅呢？而头先做到，好开心」。

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吴亦伟做一事情感爆发

「全能ACE」吴亦伟经常在演出有惊喜，今晚唱出《领悟》的前半段时平平无奇，但到中段时突然除下耳机，情感瞬间爆发。吴亦伟表示想要感受一下现场的感觉，不想听耳机，然后用自己的感觉去感受这首歌曲。吴亦伟获评审一致认为做得好。肥妈认同吴亦伟做法：「如果你唔剥咗Ear Mon系去唔到个Feel。」又赞吴亦伟唱出「啱啱畀人飞」的感觉。

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许云妮励志版《舍不得你》

许云妮拣正在启德主场馆举行答谢会的郑秀文歌曲《舍不得你》，搣甩原唱的哀怨演绎方式，获主持车婉婉赞唱出正能量、励志的感觉。许云妮解释对歌曲最初认为是一首伤心的歌，但睇完歌词「完全怪我要一试高飞」、「全心我祝福你」后，明白歌曲的真正意思：「原来我系想走㗎，只不过唔舍得𠮶个人。」梁汉文昔日与郑秀文经常合作，对许云妮的版本，坦言颠覆其认知：「今次呢个感觉好唔一样，好新鲜对我嚟讲，但又唔会觉得好突兀。」

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刘倬昕失望许美琪冇喊

许美琪一直以来情感丰富，唱出《伤信》时加入戏剧效果，全身都是戏，许美琪还用手模仿打开信封的一幕，令刘浩龙留下深刻印象。梁汉文对许美琪分心演绎，认为有少少危险：「佢好想从佢嘅戏入面畀多啲嘢我哋睇，其实呢个有少少危险，你容易分心去做其他嘢，你嘅Vocal未必可以Control咁稳定。」刘倬昕笑言原本期待许美琪边唱边喊，竟然没有出现，令她感到失望。

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