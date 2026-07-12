陈滢派泳衣福利满意身形 亲写剧本杀送JW做礼物 漏口风爆周嘉洛将入剧组

陈滢今日(12 日）到旺角出席「机动狂热 x 港式情怀」宣传活动。陈滢早前派泳衣福利，她表示，因为早前去泰国工作，有一天假期休息在酒店游水，问她是否修身成功？陈滢表示，没有刻意修身减磅，现时每星期做两次运动，觉得现在身形很满意。她表示，继泰国之后她去了两星期阿姆斯特丹放假旅行，所以没有泳衣相再派福利，由于她踩单车技术一般，因此今次最深刻就是在阿姆斯特丹踩单车游览及朋友带她到当地特色市集。

陈滢呼吁找她写剧本杀

早前出席JW生日会后被指饮醉倒地，陈滢解释，大家的标题错了，自己没有饮醉，只是送了一份生日礼物给JW，就是亲自编写「剧本杀」游戏，陈滢当晚扮演被毒死的死者，所以饮毒酒后要倒地，凶手就是JW，她说：「朋友对我说，之前找人写剧本杀，收费万多元，迟些有朋友生日，我打算再写剧本。」传媒提议她可以开档做生意？陈滢即时呼吁，大家可以找她写剧本杀，可以收便宜一点。她说：「我也感觉很骄傲，这次写剧本杀很成功，JW、朱敏瀚、罗天宇和周嘉洛都很钟意演戏，大家近日无戏演，所以玩得很开心，写剧本因与我们做演员有关，演员会知道那个位置会有惊喜，（你有做编剧天份？）不算太叻，尝试下，大家钟意令我有信心，真的有惊喜。」

陈滢将于九月拍剧

绯闻好友周嘉洛不再需要拍摄《爱回家》，问到是否可跟周嘉洛相约去玩？她透露，周嘉洛快将入剧组，即被问到很清楚周嘉洛的事？她即说：「我不是绝对清楚知道。」而她自己则将于九月拍剧，即代表还有大量时间可以去玩？她尴尬表示，只是工作与生活平衡而已。今年没有出席乐易玲生日会，但陈滢表示去年有去，她表示，去年自己有送礼，当得知有礼物失窃时，她即反问大家：「不是偷了我那份礼物吧！」她得知是有花束被偷走，她即估计，因为乐小姐收了几十扎花，花太多了，该是工作人员帮乐小姐拎走。