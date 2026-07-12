Britney Spears上半身伸出车顶惹热议 撰长文自辩：大家只睇表面

美国前天后Britney Spears 4个月前才涉醉驾被捕，日前再将上半身伸出车顶再度成为网络热话。44岁的她上周四（9日）乘坐一辆黑色越野车，沿洛杉矶101号公路行驶期间，突然从车顶天窗伸出上半身，双臂张开摊在车顶上，头部向后仰，长发随风飘扬，姿势犹如其昔日经典MV重现。事发于车辆以时速约72英公里行驶期间，据目击者估计她维持该姿势近两分钟，其后车辆驶离公路，并在附近一间油站停下。

Britney只是伸出天窗看前方路况

消息人士向传媒透露，Britney当时只是「短暂地」伸出天窗查看前方路况，因车龙突然停顿，她想知道需等候多久，并非蓄意做出危险举动。该人士又称她自南方家乡长大时已惯常如此，形容纯属玩乐之举。事件曝光后，Britney昨日于社交网发文回应外界质疑，写道：「人们只见到我发癫伸手向神的2秒钟！但没有理会我现实中的日子和小时！事情不是表面这样简单。我想我需要伸出天窗多一点。」她亦附上另一张小女孩瑟缩的相片，暗示对比昔日不为人知的伤痛经历。今次风波发生于Britney今年3月就一宗鲁莽驾驶案认罪，5月时获判12个月缓刑后不久，令外界再次关注她的身心状况。惟今次她并非驾驶者，警方亦未有介入调查。