台北电影节2026丨田启文入行47年凭《双囍》首夺男配角 心情激动点名感谢一贵人

「2026台北电影节颁奖典礼」受到台风巴威影响，延至今晚（12日）在台北中山堂举行。当中竞争激烈的「最佳男配角」，最终由田启文（田鸡）凭电影《双囍》中的精湛表现，击败金士杰、庹宗华、曾敬骅及朱轩洋，勇夺奖项，亦是田启文入行47年来，首度获得演技奖项，意义非凡，而《双囍》在2026台北电影节入围10项提名。

田启文多年前曾幻想领奖

田启文因曾演出周星驰多部作品，包括电影《少林足球》中饰演「三师兄」一角，而广为观众熟知。田启文夺得「最佳男配角」上台领奖时，难掩激动心情，但田启文依然不改一贯的幽默作得，坦言自己多年前曾幻想过站在颁奖台上的这一刻：「这个环境我曾经很多年之前想过，但是放下很久。」

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田启文求生欲强感谢爱妻

田启文打趣称听闻大会没有限制得奖者的发言时间：「四十七年的从影生涯，我要谢谢的人很多。」接著从外套暗袋拎出一张超大的「A4纸」，惹得全场哄堂大笑。田启文随后收起「A4纸道具」，以真情流露的方式发表感言。在致辞中，田启文首先展现强烈「求生欲」：「首先第一个我要谢谢我老婆跟家人，因为想要名长久，多谢老婆不能少，所以我要谢谢我老婆。」公开向坐在台下的太太及家人致谢。

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田启文又特别点名感谢生命中的贵人杨贵媚：「我要谢谢的这位是我的贵人，因为我来之前我问了老师，我今天有没有机会拿奖、要穿甚么衣服，然后老师就说你只要一个贵人就够了，我就问那个贵人在哪里？老师就说：能够叫贵人的，肯定就在你身边。那所以我就想起了，『在家靠父母，出外靠贵媚』，贵媚姐谢谢你借给我的幸运，明年你肯定可以上台的啦！」田启文不忘向《双囍》的台前幕后团队表达谢意，更自爆在拍摄期间多次改剧本，特别感激导演对他的无限包容。

田启文曾遭父母反对入行

田启文在致辞尾声时，将话题转向父母，分享一段辛酸的往事。田启文幽默自嘲，当年父母极度不赞成他入娱乐圈，甚至被嘲：「看看自己是甚么长相」，正因不被父母看好及反对，反而激发起田启文的叛逆心与斗志，咬牙坚持走演员路发展至今。田启文补充并非鼓励大家去反抗父母，而是将此化作激励自己的「反面教材」，未来会继续在演艺事业上努力不懈。

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「2026台北电影节颁奖典礼」由资深女星苗可丽独挑大梁担任主持人，她以一段串连本届入围电影与演员的栋笃笑作为开场，炒热现场气氛。今晚的颁奖嘉宾星光熠熠，包括翁倩玉、徐若瑄、张钧宁、陈意涵、杨谨华、安心亚、孙淑媚、蔡淑臻、柯震东、曾敬骅、刘冠廷及施名帅等盛装出席。