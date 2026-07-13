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《爱回家之开心速递》即将大结局  大小姐与风少争做接龙继承人  竟被一人意外突围

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-13 HKT
发布时间：13:00 2026-07-13 HKT

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》即将迎来大结局，接龙集团的继承权去向成为网民关注的焦点。本周剧情将讲述离家出走的「三太」（樊亦敏饰）迎来大转变。三太离开龙家后不仅未见落魄，更成功瘦身，并将以一身高贵的紫色露肩晚装及女皇后冠造型登场，展现出当年的港姐气质。这个「活得比你好」的状态令「大龙生」（罗乐林饰）感到不是味儿，更因此开始对身边的人失去信心，为接下来的家族剧情埋下伏线。

接龙继承人局势大变  阿Joe意外突围

随著大龙生的心态转变，接龙集团的内部竞争亦逐渐浮面。经常与大龙生顶撞的「风少」龙璟风（陈浚霆饰）逐渐失去大龙生的信任；「大小姐」龙力莲（林淑敏饰）则看准时机，积极争取成为「寻宝图」的话事人。两人在争夺Madam Ceci（林漪娸饰）的「鲁泥瓜」独家代理权上互不相让，战况激烈。不过，最终这份合约却由一直被视为黑马的「阿Joe」龙舟（何晋乐饰）意外拿下，他成功说服Madam Ceci合作，令接龙继承人的局势增添了未知数。

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大小姐与熊尚善做接班人呼声高

为配合剧情发展，官方日前在网上发布了一系列「接龙集团接班人」的拉票短片，引起不少观众讨论。目前网上反应以大小姐的呼声最高，她与老公「送水辉」（许家杰饰）的互动拉票片段在IG获得过万赞好。另一边厢，「熊尚善」（滕丽名饰）以独特的「利弊分析」评价对手，同样获得不少网民留言支持。至于其他候选人亦各有卖点，风少强调男丁的传统优势，阿Joe主打创新思维，而「Terry」龙力王（李伟健饰）则保持一贯的单纯性格，以退为进地称赞其他兄弟姊妹。最终接龙集团将由谁接手，有待剧情进一步揭晓。

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