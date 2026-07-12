赵露思摆脱昔日病态激罕解放身材 换上闪烁Bra Top晒澎湃上围 劲歌热舞展示S形诱惑曲线

27岁的内地当红小花赵露思日前登陆澳门举办演唱会，在演唱会舞台上，更彻底化身成为性感女王，当晚的衣著打扮极具诱惑，她换上一袭设计大胆、闪烁耀眼的Bra Top战衣上阵，将完美身段展露无遗。这身极尽性感的打扮，不仅完美衬托出她白滑透亮的无暇肌肤，更凸显了她现时丰满匀称的S形身材。她在舞台上劲歌热舞，举手投足间散发著耀眼的光芒与自信，健康体态瞬间引起网民讨论。

向佐直入后台撑赵露思场

演唱会当晚，向华强儿子向佐惊喜现身澳门场馆，专程为她撑场打气。原来向佐与赵露思私交甚笃，两人非常老友，他当晚不但亲自在台下欣赏演出，更凭借深厚交情直入后台探班。从曝光的画面可见，向佐在后台亲自为好友打气，对赵露思的成功演出感到相当高兴，尽显两人之间真挚的友谊。有知心好友力撑，加上大批粉丝的狂热支持，让这场澳门演唱会生色不少，亦印证了赵露思在演艺圈中的极佳人缘。

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赵露思曾患失语症暴瘦见骨

赵露思如今在台上自信满满，身材澎湃火辣，实在难以想像她早前曾陷入人生与事业的双重低谷，与现时的性感惹火判若两人，早段时间的她经历了严重的失语症折磨，体重一度暴跌至仅剩84磅，骨瘦如柴的模样，令粉丝心痛不已，她甚至虚弱得被目击需要「瘫坐轮椅」代步。除了身体亮起红灯，她更卷入与经理人公司反目的风波，导致演艺事业一度全面停下来。幸好性格坚韧的她并未被逆境打败，经过休养生息后，凭借拍摄内地剧集《许我耀眼》成功逆袭重回粉丝视线，纷纷支持她浴火重生。

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