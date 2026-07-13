成龙忽然推BB车惹享天伦揣测？儿子房祖名疑戴婚戒现身 功夫巨星传秘密娶新抱

72岁国际巨星成龙在演艺圈依然活跃，但已有多年甚少再见到与儿子房祖名在作品中合作，今年两父子更低调同游广东惠州，证明父子关系未如外传般疏离。近日网上流传一张成龙化身慈祥爷爷，推住BB车的照片，引来网民热议，一度以为他荣升爷爷。

成龙精神好如慈祥爷爷

从网上流传的照片所见，背景貌似是一家装潢简洁的餐厅，戴眼镜的成龙穿上休闲的黑色恤衫，内衬白色T恤，脸见岁月痕迹，但精神状态极佳。成龙双手扶著一部黑色的婴儿车，车上见到躺著正在熟睡的BB，样子相当趣致。成龙一改银幕上的硬汉形象，脸上挂著满足的笑容，有如慈祥的爷爷，画面温馨。有网民好奇相中女士与BB的身份，以为对方是成龙儿子房祖名的新婚妻子与BB。

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成龙与粉丝亲民合照

其实她们只不过是成龙的影迷，幸运获得与偶像合照的机会。照片中除见到成龙和BB外，旁边还有两位女士和另一名手抱的小孩。其中一位女士亲暱地站在成龙身旁，对镜头摆出「V」字手势，笑容灿烂。抱著BB的另一位女士，流露出温婉的母爱。网民在IG分享合照并写上：「We are so lucky（我们真幸运）」，似乎是开心巧遇成龙获得合照机会。

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房祖名左手疑戴婚戒

成龙与太太林凤娇育有一子，现已43岁的房祖名近年甚少公开露面，只在爸爸今年4月生日时，被网民在在广东惠州发现两父子同游当地。房祖名曾因左手无名指戴上戒指传出秘婚，有台媒曾道报，房祖名与细11年的内地模特儿兼歌手叶子淇传拍拖多年，房祖名在台北买豪宅，又豪掷逾500万人民币在上海为女方置产，而屡传婚讯。

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