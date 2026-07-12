73岁元华学用AI实测效果 活到老学到老令网民佩服 居所罕曝光 满头白发与人合照

近日有冷气师傅在网上分享难忘经历，上门到一个单位洗冷气时，开门的竟是著名武打演员元华！师傅大赞他毫无架子，工作后更亲切合照。照片中，73岁的元华虽满头白发与白须，但精神饱满，身穿简单白T恤，微笑着搭着师傅肩膀并竖起拇指，尽显亲民本色。最令网民惊喜的是，元华竟是透过AI工具搜寻可提供服务的公司，获大赞与时并进，完全跟得上科技潮流。

元华寓所布置简约温馨

这次洗冷气奇遇，亦令元华的香港居所罕有曝光。从照片可见，其家中布置简约实用，没有奢华装潢，散发着平民贴地的生活气息。虽然元华早年已与家人移居加拿大温哥华，过着含饴弄孙的半退休生活，但他其实经常港加两地走，不时返港与朋友聚会。这次估计是返港亲自打点家居维修事宜，足见他私下生活独立且亲力亲为，日子过得低调而惬意。

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元华出身「七小福」曾任李小龙替身

作为香港影坛标志性人物，元华出身自「七小福」，曾任武打巨星李小龙的指定翻腾替身，后来凭周星驰电影《功夫》中「包租公」一角勇夺金像奖最佳男配角。近年他虽大幅减产，但遇上好剧本仍会出山，例如2021年冲出亚洲，参演国际级Marvel大片《尚气与十环传奇》，展现深厚武术底子。如今元华随心接洽工作，在香港与加拿大之间享受闲适的晚年生活，其活到老学到老的态度深受网民敬佩。

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