台湾女导演洪千涵向亲弟借精孕育胎儿 掀乱伦争议 名医剖释大众疑虑 女星力撑行为浪漫

第2届台北戏剧奖日前圆满落幕，洪千涵、洪唯尧姐弟与曾睿琁凭借《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生万物》夺下最佳导演与最佳独立精神奖。典礼上最令人动容的画面，莫过于导演洪千涵挺著8个月孕肚登台，她与同性伴侣曾睿琁透过生殖技术，以「曾睿琁供卵、弟弟洪唯尧捐精、洪千涵怀胎」的方式孕育胎儿，让两人都能参与生命的诞生。然而，这段为爱迎接新生命的感人故事，却因「精主」是亲弟弟，意外在网路上引发「近亲繁殖」与「乱伦」的激烈争议。

名医解释「借精生子」无乱伦

针对网民的「借精生子」疑虑，台湾知名妇产科医师苏怡宁发文辟谣，从遗传学的专业角度为大众科普。苏医师强调，许多人对此有严重的误解，事实上只要提供精子和提供卵子的两个人没有近亲关系，近交系数就是零。亦即是，提供卵子的曾睿琁与提供精子的洪唯尧毫无血缘关系，胚胎在医学上完全没有乱伦或近交的健康风险，有力地破除了网路上的无稽之谈。

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女星曾珮瑜：不要再活在古代了

这场风波同时也引发各地网民关注，台湾女星曾珮瑜随后在facebook发长文力撑洪千涵姐弟及曾睿琁，呼吁大众「不要再活在古代了」。她以电影《女儿的女儿》中女同志伴侣共同参与生育的情节为例，大赞这种双方都有参与感的生育方式「太浪漫」。此外，曾珮瑜更一针见血地点出台湾现行《人工生殖法》的僵化困境，质疑为何女性同婚或单身女性无法在本土合法使用精子银行，被迫花大钱远赴海外求子，期盼社会能以更开放包容的角度看待多元家庭，并推动平权与生育法规的与时俱进。

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