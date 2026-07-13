新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应

已故「慈善伶王」新马师曾（祥哥，邓永祥）于1997年逝世，其在粤剧及电影界的辉煌成就至今仍为人津津乐道。近日，其长子邓兆尊、次女邓小艾（邓翠玉）及幼子邓兆荣罕有地一同接受网台节目《蓉蓉细语》主持人徐蓉蓉的访问，席间忆述了许多关于亡父鲜为人知的往事与秘闻。

经典「乞儿装」曾被出价收购

在访谈中，邓兆尊提及父亲众多演出造型中，最令他印象深刻的，莫过于在《万恶淫为首》中所穿的「乞儿装」。他回忆道，那件戏服极为单薄破烂，而父亲多于冬天为慈善节目表演此曲，每次在寒冷的录影厂中都是「由个心度冻出嚟」，但即便如此，祥哥的演唱依然稳定铿锵，足见其超凡的功力。邓小艾更透露，曾有人出价想收购这套极具纪念价值的戏服，但被他们兄妹坚决拒绝。

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新马师曾拍戏十日赚一单位

除了粤剧，祥哥在电影界同样成就非凡。徐蓉蓉忆述，祥哥曾亲口对她说，自己不能不拍电影，因为当时他只需拍10日戏，便能稳袋「十万八千七」的片酬。邓兆尊随即补充，坊间流传「十万八千七」的说法，正是源于父亲惊人的吸金能力，并笑称「每次片酬都可以买一个单位」。

新马师曾亲证最爱是谁

节目中，徐蓉蓉亦大胆揭露祥哥的感情世界。她忆述，祥哥曾向她坦承，在四任太太之中，他的最爱是因病早逝的第二任太太梁添添。更令人惊讶的是，他甚至曾在第四任太太「祥嫂」洪金梅面前承认此事。徐蓉蓉透露，祥嫂对此表现得相当大方：「系呀系呀，佢（新马师曾）最爱系佢呀」，祥嫂坦然接受，并认为祥哥说的是事实，无需为此感到不快，邓兆尊听到后也点头，认同祥嫂不需要为此问题而动肝火。

新马师曾床头摆数百万现金

此外，邓兆尊亦分享了多件家庭往事，例如他曾目睹父亲床头放有数百万现金，一度怀疑父亲经营赌档；又忆述祥嫂曾因与父亲争吵，气得「用铰剪剪烂晒阿爸啲西装」，但祥哥却幽默化解，对祥嫂说：「唔该晒㖞妈咪，个衣柜冇乜位，我都唔钟意着西装，啱啱想换过啲唐装」。邓兆尊更爆父亲与第三任太太赛珍珠离婚时，曾赔了一条跑马地街道的物业予女方。

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