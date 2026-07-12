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谭咏麟金鱼街被捕获！超级VIP享专属特权 自爆「吉时」现身忠实粉丝必撞到

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-12 HKT
发布时间：20:00 2026-07-12 HKT

75岁的谭咏麟亲民形象向来深入民心，经常被市民在不同角落野生捕获。近日谭咏麟在上水一间金鱼舖遇上粉丝，并带备黑胶碟找偶像签名。从网上流传的相片可见，谭咏麟一身橙色运动装束，精神奕奕地现身金鱼舖，面对热情粉丝的请求，谭咏麟依然来者不拒，拿起笔便在多张黑胶唱片上一一签名，尽显其一贯的亲民作风。

谭咏麟透露家中有8个大鱼缸

谭咏麟热爱养鱼，除了跟上水的金鱼舖老板相熟外，他亦爱在旺角金鱼行流连，早前谭咏麟在TVB节目《一周星星》中罕有分享嗜好，透露自己是年资长达数十年的「养鱼专家」，最高峰期家中曾摆放八个鱼缸，部分尺寸更夸张到「有啲成埲墙咁大」，媲美小型水族馆，他曾表示经常被遇见买鱼，其实是因为他流量大及部分自然流失，但近期他太忙未有时间打理，也开始减少养鱼数量。

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谭咏麟忠粉曾拖行李金鱼舖外守候偶像

由于谭咏麟是金鱼街常客，在节目中相熟的金鱼舖老板娘更大爆料，透露经常有大批死忠粉丝，拖著行李在店外等谭咏麟，而谭咏麟笑言大家只要「搭正吉时」就一定会撞到他。老板娘更指，身为超级VIP的谭咏麟在店内享有专属特权，可以不假手于人，亲自上批发的货车上动手捞鱼，可见谭咏麟与老板的熟络程度。

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