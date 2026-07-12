施可莹追思会丨张锦程等艺人出席悼念 古天乐林峰送花牌致哀 音乐人男友陈章棨泪忆挚爱

前ViuTV节目主持施可莹（Lillian）于6月21日因癌症病逝，其追思会于今日（12日）在宝马会善宁之家举行。亲属及施可莹后援会以《Lillian 施可莹 2026 最终场 Fan Meeting》为主题办追思会，现场一反传统庄严感，布置以淡黄色为主，并摆满鲜花和施可莹生前最爱的卡通公仔。

施可莹追思会曝光生前片段

礼堂的一边摆满施可莹工作时的照片、活动通行证、人型立牌打卡位、易拉架等等，现场见到全是施可莹满脸笑容的照片。施可莹的朋友特意为她设计卡通公仔，充满应援气氛。礼堂正中央设屏幕播放施可莹的生前片段，当中包括未曝光过、与男友陈章棨到韩国旅行，并由施可莹亲自剪辑的温馨片段。而吉仪亦充满心思，贴上施可莹充满朝气的剪影动作贴纸。

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曾比特张锦程送别施可莹

不少圈中人悼念施可莹，送上花牌致哀，包括古天乐、林峰、滕丽名、邱士缙、陈瑞辉、马赛、电影《白日之下》剧组、电影《我谈的那场恋爱》（《Love Lies》）谢票小队等。由于施可莹生前经常为各大韩国官方机构，以及韩星粉丝见面会担任司仪，CJ ENM HK Limited、驻香港韩国文化院亦有送上花牌悼念。艺人曾比特、黄正宜、张锦程亦有现身送别施可莹，一众来宾都以施可莹生前喜爱的大地色系服装到场作最后送别。

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施可莹男友陈章棨受访时，表示心情不可以一下子平复，但会记住施可莹一辈子，记住最开心的施可莹：「会向前看，也会记住元气满满的她。」提到施可莹由病发到离世只有数月，大家都觉得很突然，陈章棨坦言：「她都讲过呢只癌好恶，2月做完手术后才知是癌症，我哋知道后已尽最大的努力和最快的安排构思如何医治，奈何真的太快。」

施可莹男友睇IG才知做大体老师

陈章棨指礼堂都是以施可莹最喜欢的颜色去布置，现在播放的影片中，有两条是施可莹在抗癌期间剪辑，赞她正能量满满，即使在患病后期也想继续创作。问到施可莹有没有心愿未了？陈章棨说：「其实去到后期她的愿望很简单，想和正常人一样好好吃喝，企到坐到舒服就是她的心愿。」

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陈章棨表示施可莹患病期间，做了做大体老师的决定，大家都会遵从她的意愿。陈章棨续指：「当初知道时都吓一跳，因为我都是在她的社交平台看到才知，有同她讲过，无想过她有这个决定，她很伟大，很尊敬她有这个想法。（事前冇同你们商量？）冇，但我很支持她，她的家人都很支持她的决定。」另外，泰国女星邝玲玲在施可莹抗癌期间，曾拍片隔空为施可莹送上暖心祝福，陈章棨指施可莹看到后觉得错愕又感动，没想过对方会拍片打气。

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