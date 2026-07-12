非份之罪｜网民估「一亿杀机」凶手 徐荣扮傻做Big Boss？ 两大反转结局曝光

TVB热播剧集《非份之罪》进入第三周，第三单元「一亿杀机」剧情迎来高潮，引发全城推理热潮！「聪B」张绍聪（施焯日 饰）离奇倒毙村屋，引发一亿元争产命案。随着预告揭示智障的张宏智（徐荣 饰）突然自首，有网民在Threads发起凶手投票分析。当中张宏智得票最高，网民更推断出「意外误杀」及「扮傻Big Boss」两大剧情走向！

剧透：《非份之罪》智能手表成破案关键 上演双重自首

根据已播出的第10集，获安排承继张建国（李家鼎 饰）一亿元资产的「聪B」，在得知自己原来是「爷爷」张建国的亲生骨肉后，离家出走隐居于异父异母的家姐张带弟（林秀怡 饰）安排他入住的村屋，后来却被发现口塞甘蔗倒毙。「嫲嫲」邓淑娴（卢宛茵 饰）因曾前往案发村屋，并弃置死者衣物及可能证实死亡时间的智能手表，一度成为最大嫌疑人。接下来播出的第11至13集将有重大突破：警方透过智能手表纪录掌握了「聪B」的最后心跳时间。同时，死者生前立下的信托条件曝光，列明梁悦萍（陈炜 饰）需待淑娴与宏智离世后，方可全权继承大屋。淑娴与张带弟认定悦萍为独吞遗产而杀人嫁祸。就在警方带走悦萍与宏智协查时，宏智突然向警方自首认罪，供词毫无破绽；爱子心切的淑娴竟亦自认凶手，上演惊人「双重自首」。带弟最终在收拾行李时有惊天发现，成为扭转这场一亿争产案局势的终极关键。

相关阅读：非份之罪剧透1-15集丨一亿杀机真相揭盅 徐荣忽然自首 新单元「危险游戏」登场吴伟豪惨死

网民分析推论一：徐荣好心做坏事变意外误杀？

虽然预告显示张宏智（徐荣 饰）为保护家人而自首，但在Threads的凶手投票中（人选包括陈炜、卢宛茵、徐荣及林秀怡），徐荣票数依然最高。不少网民认为「口塞甘蔗」一幕另有内情，推测是急救处理不当导致的意外。有网民留言表示：「聪仔有癫痫症，以前啲人会用毛巾塞住个口，徐荣谂住揾嘢塞住佢个口」，亦有人指：「我猜跟第一单元一样是意外」、「我都觉得似系徐荣！可能他只系误杀」，更有人推断：「徐荣杀死聪仔，跟住卢宛茵知道咗想帮佢隐瞒」。

相关阅读：非份之罪丨徐荣被陈炜「加料」亲吻 演脑痉挛患者演技爆发 网民力撑争奖

网民分析推论二：徐荣一直扮傻属终极Big Boss？

除了「误杀论」，另一派网民则怀疑张宏智（徐荣 饰）的8岁智商人设只是伪装，认为他极有可能是为了一亿遗产而布局的幕后黑手。有网民留言：「徐荣似big boss 一直带风向」，甚至怀疑他：「会唔会根本徐荣系冇咁傻，可能佢一早已经知道晒所有嘢，继续扮傻？」、「之前陈炜讲过，佢阿妈一直畀个仔食燕窝、花胶、参茸海味都冇可能令佢变返醒，会唔会真系畀佢食到由8岁变咗18岁智商？其实系海味广告，哈哈！」另外也有人分析：「佢几醒，执番佢阿妈扔咗嘅嘢，时间刚刚好」，并猜测徐荣可能是被陈炜指使杀人。

相关阅读：非份之罪｜「一亿杀机」真有其事 取材自台湾5亿高中生案 继承遗产后登记同性婚姻不久身亡