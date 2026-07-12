郑秀文答谢会第二场丨许志安世纪同台放闪 重现27年前红馆停电「安仔救命」经典

乐坛天后郑秀文（Sammi）近日在启德主场馆举行一连三场答谢会，昨晚（11日）迎来第二场，继首场邀得刘德华担任嘉宾后，昨晚由郑秀文的老公许志安（安仔）惊喜现身，二人手牵手深情合唱《一步一生》，以及经典情歌《其实你心里有没有我》，将现场气氛推至高潮。郑秀文其间更重提红馆停电，老公许志安飞奔上台护妻一事，甜蜜指数爆棚。

郑秀文最脆弱时想起许志安

郑秀文昨晚在台上感性介绍老公，表示原本的演唱会没有任何嘉宾，邀请许志安做嘉宾，是临时的决定。郑秀文坦言近几天走过来的路非常不容易。郑秀文又忆述20多年前的红馆演唱会遇上「停电意外」：「我记得有一年喺红馆，开开下演唱会冇晒电嘅时候，我叫救命，第一个谂到你，所以今次好想有呢份力量帮我去渡过。』」

郑秀文之后又感谢许志安：「多谢你！前几日，临时临急问你可唔可以陪我企喺呢个台？因为今晚第二晚，我好唔想自己一个人。于是我通知公司，可唔可以临时加个嘉宾？因为原来有好多嘢搞，要买保险，都整得切，帮你买咗保险。」许志安一直甜笑望住郑秀文给予支持。

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红馆停电许志安冲上台安抚郑秀文

郑秀文所指的「停电意外」，于1999年在红馆举行《Chase Sammi I Concert 99》期间，演唱会进行途中，红馆突然全场漆黑一片，当时在台上极度惊慌的郑秀文，本能地大嗌「安仔，救命呀！」当时正坐在台下观众席的许志安，毫不犹豫地冲上台，将郑秀文紧紧拥入怀中，成功安抚郑秀文的惶恐情绪。

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郑秀文曾讲许志安救命之恩

郑秀文对此段「救命之恩」，曾在2010年亮相台湾综艺节目《康熙来了》时一度提起。当时郑秀文忆述停电意外，是其人生中极度害怕的一刻，因为音响和灯光全熄灭，根本不知道该如何向观众交代，笑称许志安「真的救了我一命」。当时节目主持小S（徐熙娣）笑问如果再遇到突发状况，还会否嗌「安仔」救命？但因当时二人未复合，郑秀文一度露出尴尬笑容避谈。

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