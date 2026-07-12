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周星驰刘嘉玲紧拥拖实互动曝光  拍《功夫女足》见证38年友谊  女方对星爷一个称呼显江湖地位

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-12 HKT
发布时间：18:30 2026-07-12 HKT

「星爷」周星驰的《功夫女足》正于内地上映，开画两天票房已突破3亿人民币，可谓势如破竹。于《功夫女足》中演娥眉队教练师太的刘嘉玲，和周星驰已结识38年感情深厚，近日《功夫女足》团队释出一年前刘嘉玲拍毕戏份后，和周星驰互动的片段，看到二人难离难舍又拖又揽，看到二人相识近40年，感情的确深厚。

刘嘉玲仍叫周星驰星仔

近日《功夫女足》团队释出相关影片，见到平日较为内向的周星驰，在老朋友刘嘉玲面前完全放松下来，变回了当年那个活泼好动的「星仔」。两人相谈甚欢，聊到兴起时，周星驰更是在刘嘉玲面前手舞足蹈，逗得她开怀大笑，笑声感染了整个片场。

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周星驰叫刘嘉玲照片别外传

拍摄间隙，周星驰童心未泯地伏在刘嘉玲的肩上亲密合影。从照片中可见，周星驰身穿白色T恤，戴著棒球帽和口罩，舒适地靠在刘嘉玲身上，并对她开玩笑说：「这张千万别往外传啊！」没想到刘嘉玲一边笑著回应，表示「我不怕别人见到，还迅速地将照片发了出去，让广大网友一同见证了这对好友的有趣互动。

刘嘉玲主动揽实周星驰

外界如今都尊称周星驰为「星爷」，但刘嘉玲依然亲切地称呼他为「星仔」，这样的称呼也凸显了他们之间与众不同的深厚情谊。据悉，两人自1988年相识至今，已有近38年的交情。影片中也记录了收工时两人依依不舍的场景，刘嘉玲主动拥抱周星驰并相约「有空再一起喝酒」，而周星驰则紧紧拉著她的手，久久不愿放开。

周星驰刘嘉玲曾合作经典《零零发》

这次的合作，也让许多影迷回忆起他们在1996年合作的经典电影《大内密探零零发》，其中「你肚子饿不饿，我煮个面给你吃」的台词至今仍是经典。从当年的青涩模样到如今的白发，两人横跨了近38年的友谊在演艺圈中显得格外珍贵。

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