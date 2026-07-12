功夫女足丨蔡思贝拍周星驰新作变「星女郎」 北上睇戏好感触 演出角色曝光成球队胜负关键

由周星驰担任监制及导演的最新力作《功夫女足》自7月11日正式在内地全国上映后，票房走势凌厉，截至7月12日，总票房已强势突破3亿人民币，而香港观。电影除了有周星驰的金漆招牌加持，演员阵容亦是一大亮点，除了张小斐、迪丽热巴、张艺兴、刘嘉玲等主要演员外，视后蔡思贝的惊喜演出，为观众带来极大新鲜感。蔡思贝为了第一时间见证自己的心血结晶，在电影上映首日，竟于凌晨近7时收工后，直接从香港过关奔赴深圳，只为赶上早上九点的第一场放映，她在戏院的巨型海报前打卡，难掩激动地坦言：「上一年拍了这么秘密的project，现在终于面世，好像在做梦。」

蔡思贝演出盲人按摩师变后备龙门

蔡思贝在戏中饰演名为「孖八」的角色，起初观众以为她只是一位盲人骨妹，但剧情发展下去，她不单成为队中军医，性格更是十分火爆，往往误伤无辜，笑料百出。更惊喜的是，当队中守门员受重伤需要离场后，她竟临危受命担任起「守龙」一职，由于她是盲人龙门，正好克制了敌队的幻术，并成为球队胜败发挥了极为关键的作用，网民纷纷大赞她在片中演技出色，亦发挥出喜剧效果。

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传曾志伟、周星驰均有意罗致蔡思贝

回顾蔡思贝的演艺之路，自2013年夺得港姐亚军入行以来，从《铁探》中身手敏捷的卧底，到凭《踩过界II》「癫姐」一角勇夺「最佳女主角」，演技早已备受肯定。最近更有传蔡思贝离开TVB后，随即成为曾志伟及周星驰皆有意罗致的对象。蔡思贝今次在《功夫女足》中极具发挥空间的戏分，似乎深得周星驰重用，离巢TVB后在大银幕有更佳的发展。

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