傅颖揭Cookies时期遭集体排挤内幕 病愈归队忽然被孤立 向邓丽欣问原因仅获冷淡回应

Theresa傅颖（现名傅宝谊）早年以人气女团Cookies成员身分出道，近日她接受传媒访问时重提当年遭队友集体排挤的细节。傅颖透露自己自小体弱多病，入行后因难以负荷大量的工作而经常入院，甚至被迫缺席写真与MV拍摄。怎料病愈归队后，她发觉团队气氛突变，她形容自己忽然遭到队友孤立及无视。她当时曾无助地向队友邓丽欣询问其他队友对她忽然态度突变的原因，惟对方仅冷淡回应一句「唔知呢」。

傅颖不适情况下工作 车上被队友指骂

傅颖进一步还原被针对的实况，大爆当年在一架大巴士上拍摄网剧《百分百感觉冬日恋曲》时，身体极度不适的她竟遭其中一名成员当面「指住闹」。当时她未有反抗，默默承受后下车，她说：「然后那晚我就全身起风癞。」即使后来

Cookies变阵改组为四人阵容，只剩下她与邓丽欣(Stephy)、杨爱瑾(Miki)和吴雨霏(Kary)，但排挤情况依然持续。傅颖忆述，有时队友们本来在车上谈笑风生，但只要她一上车，大家就会瞬间静下来，甚至连她跟别人说话也惨遭无视，面对队友的冷暴力，令她只能回家独自痛哭。

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傅颖与邓丽欣疑遭旁人离间

外界一直将傅颖与邓丽欣视为「宿敌」，被问及现时如何定义两人的关系，傅颖淡淡然以「曾经的前队友」形容。她坦言人与人之间的相处讲求缘份，无法强求，并暗示当年可能有人在彼此身边传话离间她们。至于有没有机会再合体演唱经典合唱歌《亲朋勿友》，傅颖则未有断言拒绝，笑指凡事没有绝对，一切全看机缘。

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纵使在Cookies的岁月充满是非与排挤，傅颖强调当年从未萌生退意，工作与私人情绪分得很开。如今回望过去，她将这些波折视为宝贵的「人生一课」。她深信人生的一切经历都有其安排与意义，正是当年这些备受孤立与迷惘的日子，才造就了她现在成熟的心境。如今重听《心急人上》等昔日组合歌曲时，她依然感触良多。

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