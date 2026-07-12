《鬼怪10周年之旅》今晚播出最后一集 李栋旭自爆曾帮孔刘洗内衣 「刘会长」金成谦惊喜现身众人眼湿湿

《鬼怪10周年之旅》最终回今晚（12日）播出，4位主角孔刘、李栋旭、金高恩、刘仁娜结束江陵两日一夜之旅前，再爆连场趣事。第4集预告片段中，李栋旭爆出与孔刘相识并非始于《鬼怪》剧组，而是源于军中生涯：「我帮孔刘洗过内衣和袜，基本上是我凑大他。」孔刘亦回忆当年以军中前辈身份带新兵李栋旭，笑言：「那时我做班长，见到他都不敢直视。」二人长达20年情谊源头首度曝光，令剧迷直呼难以想像。

孔刘钟情贤妻型

昨晚播出的第3集，4人重返剧中经典台词玩问答游戏，刘仁娜追问李栋旭理想女性，李栋旭称属意事业型女性，就算赚不了钱也无问题，强调：「我不需要有钱，自己有能力就够。」刘仁娜再问若女友一直花他的钱呢？李栋旭霸气回应：「无问题，我有足够的钱！」相反，孔刘就直言钟情贤妻型，剧中饰演恶鬼「朴中元」的金炳哲则自爆偏好性感型，三人口味各异，惹全场哄堂大笑，刘仁娜更笑指「幸好三个人没有好撞类型」。

金成谦透过视像向剧组问候

同集另一亮点，是剧中饰演「刘会长」的85岁资深男星金成谦惊喜现身，透过视像向剧组问候，动情表示：「老爷，10年不见了。」他又赞孔刘「还是老样子」，直言对他有种说不出的亲切感。孔刘闻言大感意外，直言：「完全没想过会有这位嘉宾出现，见到你很精神，我真的很开心。」全场气氛一度感动催泪，网民亦大赞节目组安排用心，唤起剧迷满满回忆。