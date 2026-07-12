香港小姐2026丨12位港姐赛车场考验耐热力 10号陈梓颖对阳光敏感 8号邓匡闵暴瘦一圈越战越勇

《2026香港小姐竞选》12位佳丽到广州从化国际赛车场拍摄外景，佳丽在烈日下穿著赛车服示人，工作人员撑伞为佳丽挡太阳，但都被晒成「蒙猪眼」。(8)邓匡闵（Ada）相比上次拍摄，身型清减了不少，而(10)陈梓颖（Cecilia）则不断眨眼，疑因太阳猛烈感不适。

陈梓颖邓匡闵首次穿赛车服

邓匡闵与陈梓颖受访时，她们都是首次穿赛车服示人，谈到不断眨眼，陈梓颖表示对阳光敏感，自认是「猫头鹰」。问到是否有车牌？陈梓颖表示17岁已考获车牌，之前也有玩过卡丁车，笑言开车也不快，至今没出过事故，会遵守交通规则。

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邓匡闵陈梓颖担心中暑

而邓匡闵表示没有车牌，也有考虑考车方便出入。问是否有心水的车款？邓匡闵笑言考到再考虑。谈到在酷热天气下拍摄，可担心中暑？邓匡闵与陈梓颖都表示会多饮水，不怕水肿影响上镜，工作人员也很照顾她们。

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陈梓颖休息得好冇鼻鼾

问到今次行程辛苦吗？陈梓颖指不辛苦，因仍是第1日，上次在湖南拍摄长达7日：「第7日时就很不舍得，因为难得和11位靓女一齐食饭、拍摄。」陈梓颖透露当时与(4)谭雅文做室友，笑言大家都没鼻鼾，休息得很好。至于上次拍摄期间出现皮肤过敏，陈梓颖表示事后已康复，自己食过敏药调整身体，相信是体力不足所致。

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