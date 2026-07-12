胡鸿钧成全吴若希准备无底线「爆大镬」 冼靖峰预告加盟TVB经典喜剧续集：细个睇到大

冼靖峰（Archie）、丁子朗、胡鸿钧昨晚（11日）为慈善节目《明爱暖万心》演出，当晚胡鸿钧跟与周吉佩、车婉婉及潘静文为「传承」环节献唱。胡鸿钧笑言自从去年为《声秀》担任导师后，越来越多机会跟新一代后辈合作，令他适应被称呼为「前辈」及「老师」，亦接受自己步入中年。谈到跟后辈合作感受，他坦言乐意跟后辈合作，从而了解当下市场需求及最新潮流，以免自己与时代脱节，反而跟前辈合作时，自己会细心观察他们动静从中吸取经验。

胡鸿钧笑跟Jinny合作没营养

谈到跟好友吴若希（Jinny）于七月中举办音乐会，他笑言跟同辈合作没有营养，又搞笑指为了「成全」对方跟他开骚的愿望，至于演唱会筹备方面已如火如荼，不过吴若希正忙于拍摄新剧《爱•回家之三代同糖》就会比较辛苦。当笑问他可会担心演唱会上被吴若希「爆大镬」，他笑言自己不惊，会爆对方先，相信观众想听歌外，最想睇他们「互窒」及「谈黑历史」。问到「爆大获」可有底线？他表示自己的底线会比对方仲要低。

Archie与丁子朗再合作默契十足

Archie与丁子朗同属前男团「Loong 9」成员，谈到两人再度同台演出，Archie笑言当年跟丁子朗几乎每日见面，虽然之后各有各忙，但私底下会相约见面，对方是自己圈中最好的朋友。谈到两人再次同台合作可有默契？Archie指跟丁子朗对待事情或能力上也变得更加成熟，再度合作依然默契十足，大家互相知道对方弱点，排练时互相也会提点同给予意见，是良好的竞争。谈到工作方面，Archie表示有几首新歌正在排队准备陆续推出，又爆日前获监制通知指有一个角色注定由他来演，但细节需要保密，不过他透露是一部喜剧，而且已有第一辑，更大卖关子第一辑是自己细个就已经睇。他说：「如果我要数细个睇开嘅TVB剧集，呢套剧一定系头三位。」