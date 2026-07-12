陈凯琳与郑嘉颖7岁大仔变俊美少年 郑承悦完美复制父母神颜 劲识讲嘢冧晕妈妈

前港姐冠军陈凯琳（Grace）与郑嘉颖结婚后「四年抱三」，先后诞下大仔郑承悦（Rafael）、二仔郑承亮（Yannick）及细仔Carlos，一家五口幸福美满。不经不觉，大仔Rafael已经7岁大，近日陈凯琳在社交平台分享了Rafael的最新照片与互动影片，曝光了爱儿的最新状态。完美继承父母优良基因的Rafael，五官越来越精致，7岁已成俊朗美少年。

陈凯琳大仔变俊美少年

陈凯琳日前带同Rafael一起到健身室做Gym，并晒出爱儿的近照，笑言：「大个仔啦，要去做gym㖞」。相中的Rafael身穿白色T恤配黑色短裤及鲜黄色长袜，造型十分时尚。虽然年仅7岁，但Rafael的颜值与身形已然散发出一股俊美少年的气质。

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陈凯琳大仔承传父母完美基因

他眉清目秀，五官和面形堪称父母的完美混合体，面形与一双精灵深邃的大眼睛酷似妈妈陈凯琳，而高挺的鼻梁与嘴巴则如同爸爸郑嘉颖的饼印。乖巧地坐在健身器材上的他手捧水杯，星味十足，颜值可谓绝对爆灯。

陈凯琳大仔赞妈妈似18岁

除了靓仔样貌，Rafael的情商与口才亦相当出众。在陈凯琳上载的另一段影片中，可见两母子的互动极度温馨。影片中，陈凯琳满怀期待地问Rafael觉得自己看起来像多少岁，Rafael眼中充满爱意、非常兴奋地秒回妈妈「似18岁！」

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陈凯琳被宝贝大仔哄得心花怒放

听到宝贝仔如此嘴甜，哄得陈凯琳心花怒放，笑得合不拢嘴，两母子随后更开心击掌。这段短短的互动不但展现了充满爱的家庭氛围，更反映出Rafael既乖巧又醒目，十分讨人喜欢。

陈凯琳大仔读华仁小学

除了外貌备受关注，Rafael的成长与学业亦是外界焦点。为了让自小在国际幼稚园就读、习惯以英语沟通的儿子学好中文，郑嘉颖与陈凯琳早前达成共识，安排大仔入读著名的传统男校番禺会所华仁小学，延续「郑家三代华仁仔」的传统。

陈凯琳大仔克服中文难关

从国际学校「转轨」到传统中文小学，Rafael一度面临巨大的中文挑战。爸爸郑嘉颖曾透露每晚推掉饭局亲自陪读，甚至笑言大仔曾经「学到喊」。不过付出总有回报，陈凯琳早前受访时欣慰表示，Rafael目前已经逐渐适应校园生活，中文水平亦有明显提升。