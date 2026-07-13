Lorenzo Antinori登顶 靠完美款客之道 3年内极速夺取世一酒吧美誉｜名人杂志

香港四季酒店酒吧Argo的前酒吧经理Lorenzo Antinori跳出舒适圈，筹备近一年后，在2023年自立门户成为Bar Leone的创办人，在短短3年内备受业界肯定，带领团队先后荣登「亚洲50最佳酒吧」与「世界50最佳酒吧」的顶尖宝座，Lorenzo坦言这趟「登顶之路」绝不轻松，而他将成功的核心归因于极致的体验及团队精神。 撰文∣多莉 摄影∣谭志光

由Argo离巢到自立门户，从打工获取安稳生活到经营的自负盈亏，Lorenzo坦言这个改变源于自己的「不安于现况」，「我在四季集团度过了美好的7年，但有一刻我感受到自己要改变现状。」他笑言由打工仔晋升为老板，这两种生活大相径庭，就如跳进一个崭新的宇宙，惟不变的是他对细节与品质的高要求。自认是完美主义者的Lorenzo透露，在筹备Bar Leone的一年可谓是人生的压力之最，因为他需要背负更多的责任。除了固有的出品和顾客外，更要对自己的员工负责。

呈献罗马风情

虽然压力重重，但Lorenzo享受其中，「开启一段新的旅程总会伴随着不同的质疑和疑问，但这些都是这段旅程中难能可贵的经验。」因此他参与酒吧每个细节上的决定，大至店舖的装潢，小至logo的设计，Lorenzo都参与其中，力臻完美，只为力求让踏入店舖的每位客人都宾至如归。

为了完美呈现出Bar Leone的罗马风情，Lorenzo在无数细节中下手，例如在店舖中挂起他最爱的AS Roma（罗马体育俱乐部）球衣；在招牌调酒Filthy Martini中使用到的橄榄都毫不敷衍，先购买已去核的橄榄，再自行加工腌制，甚至冰块都是用最优质的，以还原Lorenzo多年前曾在罗马酒吧品尝到的风味。问到会否有来自意大利的客人在Bar Leone中感受到家乡的感觉？Lorenzo自豪道，「每每有意大利人到访，他们都觉得Bar Leone正正是一间家乡才会有的酒吧。」

无法复制的体验

而为客人提供极致的体验，绝非Lorenzo的纸上谈兵。Bar Leone有一个「奇特」的限制就是最多6人一组，他解释是为了提供更多的体验，「因为店舖面积不大，我们希望为顾客提供一个轻松舒适的氛围，不想他们在局促的环境下饮酒，体验亦是顾客付费的重要一环，所以才有这个限制。」除此之外，Bar Leone更会每个月更新酒单，希望为顾客提供新鲜感，而非一成不变，Lorenzo更笑言每次和团队构思新酒单都并非易事。被问到在官网免费提供酒单「食谱」会否影响生意，Lorenzo丝毫不担心，「即使他们能复制我们的调酒，但无法复制我们的体验！」

再玩古巴调酒文化

谈到Bar Leone先后获得多项殊荣，「亚洲50最佳酒吧」以及「世界50最佳酒吧」，Lorenzo难忘当中的喜悦，他认为除了是细节的呈现外，更离不开团队之间的合作，「能够获得这份殊荣，我的团队绝对有功劳。」Lorenzo笑言，员工可能对着他这位高要求的老板以及被诸多荣誉加身的酒吧会有些的压力，但深信他们会为自己在Bar Leone工作而感到自豪。

香港四季酒店Argo前酒吧经理Lorenzo Antinori开设Bar Leone，3年内荣登「亚洲50最佳酒吧」与「世界50最佳酒吧」的榜首。

去年Lorenzo开设新酒吧Montana，主打古巴调酒文化。

Montana的特色调酒：以Coconut Bourbon和Rum酒为主的Coconut Old Fashioned（左）；以及复刻1930年代古巴调酒师协会原始酒谱的Montana Daiquiri（右）。

在Bar Leone成功后，Lorenzo并没有安于现状，反而扩大自己的商业版图，去年开设了新酒吧Montana，以及在上海开设Bar Leone的分店，「我们希望让更多的顾客可以看到我们的创意，以及感受到独特的体验。而Montana则是承载着我最爱的古巴调酒文化，而当中的风格是与Bar Leone截然不同，这种更自由和欢乐的感受，希望可以传递给更多顾客，不变的是对细节的追求。」