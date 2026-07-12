港姐冠军陈咏诗穿细码比坚尼出海  邪恶角度自拍上围迫爆Mon  平躺晒太阳尽展坚挺身材

2025年香港小姐冠军陈咏诗（Stacey）卸任在即，近日趁着炎炎夏日与阳光玩游戏，搭乘游艇出海享受假期，玩得不亦乐乎。陈咏诗向来以出众身材见称，亦从不吝啬向粉丝大派福利，今次出海之旅同样诚意十足，换上一套桃红色比坚尼，尽骚其丰满骄人的上围。

陈咏诗桃红比坚尼有睇头

从影片中可见，陈咏诗出海当天化上了精致妆容，虽然戴著时尚的墨镜，但依然难掩其亮丽的星味。她身穿的桃红色蛇纹比坚尼，设计简约却极具视觉冲击力，完美地凸显了她白皙的肌肤和丰满的上围曲线，散发著健康的性感魅力。

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陈咏诗以邪恶角度自拍

在快艇上，陈咏诗更手持手机，以「邪恶角度」由上而下自拍。在这个角度下，她的夸张身材几乎「迫爆MON」，视觉效果相当震撼，火辣程度爆灯。

陈咏诗晒太阳展坚挺身材

而在另一张照片中，她则与女性朋友悠闲地平躺在快艇船尾享受日光浴。相片中她全身躺平，极坚挺的身材线条一览无遗，再次证明其名不虚传的一流身材。陈咏诗今次大方分享福利图，无疑令一众网民大饱眼福，纷纷赞叹她的完美体态。

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