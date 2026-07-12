《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞

陪伴观众9年的TVB长寿处境剧《爱·回家之开心速递》已正式完成拍摄工作，宣告一个时代的终结。剧集收厂当日，一众演员并未举办盛大的庆功宴，而是在TVB餐厅里，以一场「每人20元」的简单饭局，为这段漫长的旅程画上句点，气氛温馨又充满离愁别绪。

「龙家」发起告别饭局

从图片中可见，这场由剧中「龙家」发起的告别饭局，汇集了多位核心演员，包括「大小姐」林淑敏、「送水辉」许家杰、「KC」欧瑞伟、陈浚霆、古佩玲及苏恩磁等。他们围坐一桌，虽然脸上挂著笑容，但眼神中流露出的不舍之情溢于言表。林淑敏笑言，这餐饭每个人只需要夹20元，简单的形式更显出剧组上下九年来所建立的深厚情谊，这一餐饭，也象征著他们与过去拍摄生活的正式告别。

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主力演员大跳「最后一舞」

一班演员意犹未尽，更在TVB的走廊里大跳近期流行的「臭臭舞」作为「最后一舞」。从影片中可以看到，「龚烨」张景淳、「三太」樊亦敏、林淑敏、许家杰、杨明、庄思明、古佩玲等主力演员全情投入，动作搞怪又齐心，展现了他们多年合作培养出的默契与团队精神，为告别增添了一抹欢乐色彩。

Terry李伟健过渡到新剧

《开心速递》的结束，也意味著大部分演员将失去这份「稳定工作」。据悉，仅有「Terry」李伟健能够顺利过渡到接档的新处境剧《爱·回家之三代同糖》，但他将饰演一位名叫曹嘉骢的全新角色。

一众主力未来前途未卜

这也让外界关注其他演员的去向。女主角「大小姐」林淑敏表示自己将「转岗」成为观众，笑言会留意「细佬」Terry在新剧中的表现，若演得不好会直接批评。虽然众人表面轻松，但结束了长达九年的拍摄，对许多演员来说，无疑会对未来收入感到担忧。

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